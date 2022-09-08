https://uz.sputniknews.ru/20220908/uzbekistan-i-rossiya-budut-ukreplyat-mejparlamentskie-svyazi---podrobnosti--27899818.html
Узбекистан и Россия будут укреплять межпарламентские связи - подробности
Узбекистан и Россия будут укреплять межпарламентские связи - подробности
Шавкат Мирзиёев принял Галину Карелову.
2022-09-08T18:24+0500
2022-09-08T18:24+0500
2022-09-08T18:26+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Узбекистан и Россия будут продолжать межпарламентское взаимодействие, заявили президент республики Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова на сегодняшней встрече. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Также стороны обсудили состояние узбекско-российских отношений. Так, президент республики отметил, что стратегическое партнерство двух стран достигло высочайшего уровня, а многоплановое сотрудничество активно развивается.Кроме того, стороны подчеркнули, что межпарламентское сотрудничество Узбекистана и России играет важную роль в реализации договоренностей.Читайте также:Мирзиёев встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана ГафаровойМирзиёев обратился к участникам саммита женщин-руководителей парламентов
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шавкат мирзиёев принял галину карелову узбекистан россия отношения парламентарии связи сотрудничество новости новость политика
Узбекистан и Россия будут укреплять межпарламентские связи - подробности
18:24 08.09.2022 (обновлено: 18:26 08.09.2022)
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял представителя СФ ФС России Галину Карелову, приехавшую в столицу республики для участия в международном саммите женщин-руководителей парламентов.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik.
Узбекистан и Россия будут продолжать межпарламентское взаимодействие, заявили президент республики Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова на сегодняшней встрече. Об этом сообщает пресс-служба
главы республики.
Также стороны обсудили состояние узбекско-российских отношений. Так, президент республики отметил, что стратегическое партнерство двух стран достигло высочайшего уровня, а многоплановое сотрудничество активно развивается.
Кроме того, стороны подчеркнули, что межпарламентское сотрудничество Узбекистана и России играет важную роль в реализации договоренностей.