https://uz.sputniknews.ru/20220908/uzbekistan-i-rossiya-budut-ukreplyat-mejparlamentskie-svyazi---podrobnosti--27899818.html

Узбекистан и Россия будут укреплять межпарламентские связи - подробности

Узбекистан и Россия будут укреплять межпарламентские связи - подробности

Шавкат Мирзиёев принял Галину Карелову.

2022-09-08T18:24+0500

2022-09-08T18:24+0500

2022-09-08T18:26+0500

политика

россия

узбекистан

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связь

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Узбекистан и Россия будут продолжать межпарламентское взаимодействие, заявили президент республики Шавкат Мирзиёев и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова на сегодняшней встрече. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Также стороны обсудили состояние узбекско-российских отношений. Так, президент республики отметил, что стратегическое партнерство двух стран достигло высочайшего уровня, а многоплановое сотрудничество активно развивается.Кроме того, стороны подчеркнули, что межпарламентское сотрудничество Узбекистана и России играет важную роль в реализации договоренностей.Читайте также:Мирзиёев встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджана ГафаровойМирзиёев обратился к участникам саммита женщин-руководителей парламентов

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