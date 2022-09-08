https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-konstitutsiyu-uzbekistana-vnesut-ocherednye-popravki-27890229.html

Олий Мажлис рассмотрит проект закона о поправках в конституцию

Олий Мажлис рассмотрит проект закона о поправках в конституцию

Мирзиёев предложил провести референдум по изменениям в конституцию.

2022-09-08T15:05+0500

2022-09-08T15:05+0500

2022-09-08T15:25+0500

политика

узбекистан

конституция

поправки

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Проект закона о поправках в конституцию Узбекистана снова внесут для обсуждения в законодательную (нижнюю) палату парламента до конца сентября, сообщил в четверг глава комиссии по конституционной реформе, первый вице-спикер палаты Акмаль Саидов, передает РИА Новости.Шавкат Мирзиёев в конце июня предложил провести референдум по изменениям в конституцию. Законопроект о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, одобрен в первом чтении и опубликован для всенародного обсуждения, которое закончилось первого августа. ЦИК Узбекистана приступил к подготовке референдума во второй половине года."Проект закона (о поправках в конституцию. – Прим. ред.) планируется внести в законодательную палату во втором чтении до конца сентября", - сказал Саидов, комментируя сроки внесения поправок в парламент. Он напомнил, что граждане Узбекистана в ходе всенародного обсуждения законопроекта представили более 150 тыс. предложений.До этого спикер конституционной комиссии Джахонгир Ширинов заявил, что законопроект о поправках в конституцию Узбекистана вынесут на референдум после его нового обсуждения в парламенте. В соответствии с законом голосование могут назначить на любой день в период от полутора до трех месяцев со дня опубликования постановлений палат парламента о референдуме.Проект закона предусматривает около 200 изменений в порядка 60 статей конституции. Среди них - пункт о продлении срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, о запрете смертной казни, запрете выдачи гражданина страны иностранному государству. Действующая конституция, принятая в 1992 году, состоит из 128 статей. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.Из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана первого июля состоялась незаконная акция протеста в Нукусе. По информации местных властей, правоохранители задержали группу организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Мирзиёев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения и комендантский час по 2 августа. Третьего июля в ходе совещания Мирзиёев отметил, что ситуация в Каракалпакстане стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Двадцатого июля президент подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП с 21 июля.По уточненным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, 274 пострадали, были задержаны 516 человек, в том числе иностранные граждане. Генпрокуратура сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.Читайте также:В Узбекистане остановили всенародное обсуждение поправок в конституцию

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когда в конституцию узбекистана внесут очередные поправки проект закона о поправках в конституцию узбекистана снова внесут для обсуждения в законодательную палату парламента до конца сентября когда снова планируется обсуждение поправок в конституцию заявления новости поправки в конституцию для второго чтения внесут до конца сентября зачем для чего почему