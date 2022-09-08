https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-tsb-uzbekistana-obyasnili-pochemu-soxranili-uchetnuyu-stavku-27892256.html

В ЦБ Узбекистана объяснили, почему сохранили учетную ставку

В ЦБ Узбекистана объяснили, почему сохранили учетную ставку

ЦБ сохранил основную (учетную) ставку в 15%.

2022-09-08T17:04+0500

2022-09-08T17:04+0500

2022-09-08T17:04+0500

экономика

центральный банк республики узбекистан

основная ставка

цб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/18/24768421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90a912939b316135f68a5da810910988.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Центральный банк Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку в 15% из-за инфляционных рисков, заявили в пресс-службе регулятора.ЦБ Узбекистана с 17 марта повысил эту ставку с 14% до 17% из-за внешнеэкономических рисков в связи с ситуацией у основных торговых партнеров и для сдерживания инфляции. С 9 июня на фоне позитивных тенденций в экономике регулятор снизил этот показатель до 16%, с 21 июля – до 15%."Правление Центрального банка на состоявшемся 8 сентября заседании приняло решение сохранить основную ставку на уровне 15% годовых", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.По оценке регулятора, в июле-августе годовой темп роста цен замедлился, но превышал показатели соответствующего периода предыдущего года. "Также инфляционные ожидания в экономике, несмотря на снижение по сравнению с высоким уровнем, наблюдавшимся в мае, все еще составляют 14-15%", - подчеркнули в Центробанке.В августе годовой уровень инфляции составил 12,3%, отмечает пресс-служба. По итогам августа инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев уменьшились до 15,3%, предпринимателей – до 14,1%, но остаются выше текущих темпов инфляции."В ближайшие месяцы сохраняются инфляционные риски, связанные с повышением совокупного спроса за счет дальнейшего роста экономической активности и увеличения сезонных денежных поступлений в отраслях сельского хозяйства, энергоснабжением и предложением отдельных товаров на внутреннем рынке", - заключили в ЦБ.Читайте также:На узбекском: вступил в силу новый закон о рекламе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в цб узбекистана объяснили почему сохранил основную учетную ставку на уровне 15 снизил повысил экономика финансы новости заявления центробанк центральный банк инфляционные риски причины