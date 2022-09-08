https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-uzbekistane-zainteresovany-v-postavkax-gorno-metallurgicheskogo-oborudovaniya-iz-rossii-27876123.html

В Узбекистане заинтересованы в поставках горно-металлургического оборудования из России

В Узбекистане заинтересованы в поставках горно-металлургического оборудования из России

В среду Злыгостев встретился с представителем Навоийского горно-металлургического комбината. Что обсудили стороны в ходе встречи - читайте в нашем материале.

2022-09-08T09:01+0500

2022-09-08T09:01+0500

2022-09-08T09:01+0500

политика

узбекистан

поставки

оборудование

навоийский горно-металлургический комбинат

россия

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В среду торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" Алексеем Шаймардановым.Известно, что встреча состоялась в рамках визитаи Злыгостева в Навои. Стороны обсудили перспективы поставок российских станков, горно-шахтного и металлургического оборудования для нужд узбекистанского предприятия.В частности, в середине ноября 2022 года планируется организация деловой миссии российских производителей горно-шахтного, металлургического и подъемно-транспортного оборудования в Ташкент при поддержке Минпромторга России совместно с АО "РЭЦ" с целью продвижения продукции российских предприятий в республике.Также торгпред пригласил представителей НГМК принять участие в мероприятии для ознакомления с продукцией компаний-участников.Читайте также:

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в узбекистане заинтересованы в поставках горно металлургического оборудования из россии в среду злыгостев встретился с представителем навоийского горно-металлургического комбината что обсудили стороны в ходе встречи биография