https://uz.sputniknews.ru/20220908/v-uzbekistane-zainteresovany-v-postavkax-gorno-metallurgicheskogo-oborudovaniya-iz-rossii-27876123.html
В Узбекистане заинтересованы в поставках горно-металлургического оборудования из России
В Узбекистане заинтересованы в поставках горно-металлургического оборудования из России
В среду Злыгостев встретился с представителем Навоийского горно-металлургического комбината. Что обсудили стороны в ходе встречи - читайте в нашем материале.
2022-09-08T09:01+0500
2022-09-08T09:01+0500
2022-09-08T09:01+0500
политика
узбекистан
поставки
оборудование
навоийский горно-металлургический комбинат
россия
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В среду торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" Алексеем Шаймардановым.Известно, что встреча состоялась в рамках визитаи Злыгостева в Навои. Стороны обсудили перспективы поставок российских станков, горно-шахтного и металлургического оборудования для нужд узбекистанского предприятия.В частности, в середине ноября 2022 года планируется организация деловой миссии российских производителей горно-шахтного, металлургического и подъемно-транспортного оборудования в Ташкент при поддержке Минпромторга России совместно с АО "РЭЦ" с целью продвижения продукции российских предприятий в республике.Также торгпред пригласил представителей НГМК принять участие в мероприятии для ознакомления с продукцией компаний-участников.Читайте также:
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в узбекистане заинтересованы в поставках горно металлургического оборудования из россии в среду злыгостев встретился с представителем навоийского горно-металлургического комбината что обсудили стороны в ходе встречи биография
в узбекистане заинтересованы в поставках горно металлургического оборудования из россии в среду злыгостев встретился с представителем навоийского горно-металлургического комбината что обсудили стороны в ходе встречи биография
В Узбекистане заинтересованы в поставках горно-металлургического оборудования из России
В среду Константин Злыгостев встретился с представителем Навоийского горно-металлургического комбината. Что обсудили стороны в ходе встречи - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. В среду торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" Алексеем Шаймардановым.
Известно, что встреча состоялась в рамках визитаи Злыгостева в Навои. Стороны обсудили перспективы поставок российских станков, горно-шахтного и металлургического оборудования для нужд узбекистанского предприятия.
В частности, в середине ноября 2022 года планируется организация деловой миссии российских производителей горно-шахтного, металлургического и подъемно-транспортного оборудования в Ташкент при поддержке Минпромторга России совместно с АО "РЭЦ" с целью продвижения продукции российских предприятий в республике.
Также торгпред пригласил представителей НГМК принять участие в мероприятии для ознакомления с продукцией компаний-участников.