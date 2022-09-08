https://uz.sputniknews.ru/20220908/vitse-spiker-sovfeda-priglasila-parlamentariev-k-uchastiyu-v-evraziyskom-jenskom-forume-27884902.html

Вице-спикер Совфеда пригласила парламентариев к участию в Евразийском женском форуме

Вице-спикер Совфеда пригласила парламентариев к участию в Евразийском женском форуме

Вице-спикер Совета Федерации России Галина Карелова принимает участие в саммите женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза.

2022-09-08T11:33+0500

2022-09-08T11:33+0500

2022-09-08T11:33+0500

политика

совет федерации федерального собрания рф

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саммит

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова принимает участие в работе 14-го саммита женщин-председателей парламентов "Парламентское лидерство: предупреждение рисков в целях обеспечения устойчивости и процветания", который стартовал в четверг в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.В ходе мероприятия вице-спикер Совфеда выступила на сессии "Устранение рисков глобального восстановления после пандемии". Известно, что эта дискуссионная площадка объединила женщин-председателей парламентов, которые хотят привлечь внимание к вопросам восстановления мировой экономики с учетом взаимных интересов государств. В своем выступлении Карелова передала слова приветствия от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и пожелания успешной работы. Сенатор выразила признательность парламенту Узбекистана и Межпарламентскому союзу за вынесение этой темы на обсуждение саммита. По словам вице-спикера, распространение коронавируса стало тестом на прочность для всех государств мира. По мнению российского сенатора, новые ковидные условия подтолкнули всю социальную сферу к масштабной перестройке, внедрению новых, в том числе дистанционных форматов и технологий. Особенно это отразилось на сферах занятости и образования.Важнейшие уроки, по словам Кареловой, которые необходимо извлечь, касаются охраны здоровья людей. Также она считает важным, что вопросы преодоления пандемии занимают ключевое место в международной повестке. Кроме этого, сенатор рассказала о новых подходах в поддержке бизнеса, особенно женщин-предпринимателей. В настоящее время, по словам Кареловой, ставится задача поддержки экспортного потенциала проектов женщин-предпринимателей, содействия их международной кооперации. Так, при поддержке Совета Федерации во всех регионах проводится конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Он позволит широко тиражировать имеющийся опыт в этой сфере.Таким образом, Карелова пригласила парламентариев принять участие в работе четвертого Евразийского женского форума в 2024 году. Помимо прочего, Карелова в своем выступлении отметила новые подходы к поддержке бизнеса в России, особенно женщин-предпринимателей. Читайте также:

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вице спикер совфеда пригласила парламентариев к участию в евразийском женском форуме вице спикер совета федерации россии галина карелова принимает участие в саммите женщин руководителей парламентов стран межпарламенсткого союза матвиенко биография