Вице-спикер Совфеда пригласила парламентариев к участию в Евразийском женском форуме
© SputnikВице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на саммите женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза.
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Вице-спикер Совета Федерации России Галина Карелова принимает участие в саммите женщин-руководителей парламентов стран Межпарламенсткого союза.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова принимает участие в работе 14-го саммита женщин-председателей парламентов "Парламентское лидерство: предупреждение рисков в целях обеспечения устойчивости и процветания", который стартовал в четверг в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
В ходе мероприятия вице-спикер Совфеда выступила на сессии "Устранение рисков глобального восстановления после пандемии". Известно, что эта дискуссионная площадка объединила женщин-председателей парламентов, которые хотят привлечь внимание к вопросам восстановления мировой экономики с учетом взаимных интересов государств.
В ходе мероприятия вице-спикер Совфеда выступила на сессии "Устранение рисков глобального восстановления после пандемии". Известно, что эта дискуссионная площадка объединила женщин-председателей парламентов, которые хотят привлечь внимание к вопросам восстановления мировой экономики с учетом взаимных интересов государств.
В своем выступлении Карелова передала слова приветствия от Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и пожелания успешной работы. Сенатор выразила признательность парламенту Узбекистана и Межпарламентскому союзу за вынесение этой темы на обсуждение саммита.
"Ее важность обусловлена и тем, что пандемия в мировом масштабе не закончилась. Главный вывод, который мы должны учитывать: противостоять вызовам, имеющим глобальный охват, можно только усилиями всего мирового сообщества", - заявила вице-спикер СФ.
По словам вице-спикера, распространение коронавируса стало тестом на прочность для всех государств мира.
"Россия, как и другие страны, извлекла из этого важные уроки. Фактически пандемия привела к фундаментальным сдвигам в общественном укладе и мышлении людей. В таких условиях потребовались оперативные и системные меры социальной поддержки с целью сохранения финансовой устойчивости семей, экономики в целом", - отметила она.
По мнению российского сенатора, новые ковидные условия подтолкнули всю социальную сферу к масштабной перестройке, внедрению новых, в том числе дистанционных форматов и технологий. Особенно это отразилось на сферах занятости и образования.
Важнейшие уроки, по словам Кареловой, которые необходимо извлечь, касаются охраны здоровья людей.
"Практически произошло изменение парадигмы здравоохранения. Особую значимость приобрели профилактика заболеваний и реабилитация пациентов. Свою роль в трансформации подходов к здравоохранению сыграло гражданское общество, в том числе женские организации и объединения", - сообщила сенатор.
Также она считает важным, что вопросы преодоления пандемии занимают ключевое место в международной повестке.
"Саммит внес значимый вклад в укрепление сотрудничества между странами, в оказание взаимной поддержки. Женщины–парламентарии предлагали новые инициативы по устойчивому развитию, в том числе и на Евразийском женском форуме, проводимом под эгидой Совета Федерации", - подчеркнула Карелова.
Кроме этого, сенатор рассказала о новых подходах в поддержке бизнеса, особенно женщин-предпринимателей. В настоящее время, по словам Кареловой, ставится задача поддержки экспортного потенциала проектов женщин-предпринимателей, содействия их международной кооперации. Так, при поддержке Совета Федерации во всех регионах проводится конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Он позволит широко тиражировать имеющийся опыт в этой сфере.
Таким образом, Карелова пригласила парламентариев принять участие в работе четвертого Евразийского женского форума в 2024 году.
"Нужно активнее использовать его площадку и электронные ресурсы для обмена опытом. Это послужит широкому развитию социальных инициатив и международному сотрудничеству в социальной сфере", - особо выделила вице-спикер.
Помимо прочего, Карелова в своем выступлении отметила новые подходы к поддержке бизнеса в России, особенно женщин-предпринимателей.
"Подчеркну, что они (женщины-предприниматели - Sputnik) проявили высокую адаптивность в новых условиях. В результате индекс женской предпринимательской активности за прошлый год вырос на 10%", - рассказала она.
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