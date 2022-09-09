https://uz.sputniknews.ru/20220909/chego-ojidat-ot-samarkandskogo-sammita-shos--mnenie-ekspertov-27930851.html

Чего ожидать от Самаркандского саммита ШОС – мнение экспертов

Чего ожидать от Самаркандского саммита ШОС – мнение экспертов

На предстоящем Совете глав государств ШОС в Самарканде лидеры стран впервые за последние три года соберутся вместе в очном формате. Эксперты ожидают, что на встрече президенты обсудят широкий ряд вопросов

2022-09-09T16:59+0500

2022-09-09T16:59+0500

2022-09-09T17:14+0500

саммит шос-2022 в самарканде

шос

афганистан

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/03/26787587_0:265:2700:1784_1920x0_80_0_0_fd3d82f3efd07408a112d0c877094e79.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Самаркандский саммит Шанхайской организации сотрудничества станет первой масштабной очной встречей глав государств с начала пандемии. Он станет отличной возможностью обсудить все накопившиеся вопросы и принять решения, которые определят дальнейшее развитие организации.Узбекистан, как страна-председатель организации, за последний год предприняла ряд шагов, чтобы сбалансировать интересы "больших", "средних" и "малых" стран на шосовском пространстве, подчеркнули в пресс-службе. Это позволило Ташкенту добиться доверия государств-партнеров.По данным пресс-службы, на Самаркандском саммите ШОС Шавкат Мирзиёев выступит с рядом прорывных инициатив и предложений, призванных служить существенному обновлению повестки дня и модернизации деятельности этой Организации.Кроме того, по мнению экспертов, одной из ключевых тем предстоящего саммита станет вопрос безопасности и развития Афганистана. Именно ШОС играет особую роль в нормализации обстановки в этой стране.Эффективность "Ташкентской площадки" в обсуждении ситуации в Афганистане доказала проводимые по инциативе Президента Шавката Мирзиёева встречи высокого уровня в формате "ШОС-Афганистан" с привлечением к диалогу государств-наблюдателей организации.Прошедшая в июле этого года в Ташкенте конференция по Афганистану продемонстрировала открытость внешней политики Узбекистана и актуальность решения вопроса по восстановлению исторической взаимосвязанности регионов Центральной и Южной Азии. Одним из масштабных проектов, содействующих возрождению экономики Афганистана, развитию торговли между значительным числом государств Запада и Востока и изменению геополитического ландшафта региона в целом могло бы стать строительство железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" с выходом на пакистанский порт Гвадар. Эту идею озвучил Президент Узбекистана.На саммите также ожидается подписание ряда ключевых документов, в частности Меморандума об обязательствах Ирана, что откроет стране прямой путь к членству в ШОС. Кроме этого, Меморандумы о предоставлении статуса партнёра по диалогу подпишут с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Одобрение заявок на получение статуса партнёров ожидается с Бахрейном и Мальдивами.В рамках проведения саммита планируется подписать ряд важных решений. Уже подготовлены 30 согласованных документов, нацеленные на усиление многопланового взаимодействия ШОС с выведением сотрудничества на новый уровень. При этом, как утверждают организаторы, данный список будет ещё более расширен.Главным итоговым документом саммита станет Самаркандская декларация, которая отразит общие подходы стран ШОС к решению региональных и мировых проблем с обозначением приоритетов по развитию организации.Напомним, Саммит ШОС пройдет в Самарканде 15-16 сентября.Узбекистан стал председателем ШОС 17 сентября 2021 года. На время председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества было запланировано 80 мероприятий, свыше 70 из них уже были проведены. Также уже согласованы 28 документов, принятие которых предусмотрено по итогам Самаркандского саммита.В качестве председателя Узбекистан выдвинул несколько крупных предложений, среди которых развитие торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, расширение транспортно-коммуникационных систем.Кроме этого, республика предложила работать над сокращением бедности, бороться с изменениями климата и развивать технологии и здравоохранение.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.Читайте также: Захарова: на саммите ШОС начнется присоединение Беларуси к организации

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

саммит шос шанхайская организация сотрудничества самарканд узбекистан сентябрь чего ожидать повестка дня ключевые вопросы министерство иностранных дел узбекистана мид президент шавкат мирзиёев инициатива встречи на высшем уровне эффективность кооперация зеленая энергетика афганистан безопасность какие документы подпишут