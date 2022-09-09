https://uz.sputniknews.ru/20220909/fond-pryamyx-investitsiy-privlechet-200-mln-27925377.html
Фонд прямых инвестиций привлечет $200 млн
Фонд прямых инвестиций привлечет $200 млн
Компания может инвестировать в форме долевого участия до 49%.
2022-09-09T15:48+0500
2022-09-09T15:48+0500
2022-09-09T15:48+0500
экономика
фонд
инвестиции
доллары
компания
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент подписал указ по совершенствованию деятельности Фонда прямых инвестиций. Документ направлен на улучшение инвестиционного климата в стране, и должен помочь развитию новых предпринимательских инициатив в регионах.Действующее акционерное общество "Управляющая компания Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан" преобразуется в инвестиционную компанию в форме общества с ограниченной ответственностью "Фонд прямых инвестиций Республики Узбекистан".Ее первоначальный уставный капитал в эквиваленте $100 млн формируется за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.Инвестиционная компания до конца 2023 года должна привлечь дополнительные инвестиции в размере $200 млн со стороны инвесторов-партнеров.Компания может инвестировать в форме долевого участия до 49%, приобретая имущество и предоставляя займы.При этом максимальная сумма инвестиций, вносимых инвестиционной компанией для одного проекта, не должна превышать 49% от общей суммы инвестиций по данному проекту. А инвестиции за счет средств Фонда реконструкции и развития для одного проекта не должны превышать $20 млн.Президент снизил инвестиционной компании фиксированную ставку налога на прибыль на 50% сроком на три года.Читайте также:В ЦБ Узбекистана объяснили, почему сохранили учетную ставку
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фонд прямых инвестиций привлечет 200 млн долларов куда может будет инвестировать когда зачем для чего новости финансы экономика узбекистан заявления
фонд прямых инвестиций привлечет 200 млн долларов куда может будет инвестировать когда зачем для чего новости финансы экономика узбекистан заявления
Фонд прямых инвестиций привлечет $200 млн
Компания может инвестировать в форме долевого участия до 49%, приобретая имущество и предоставляя займы.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Президент подписал указ
по совершенствованию деятельности Фонда прямых инвестиций. Документ направлен на улучшение инвестиционного климата в стране, и должен помочь развитию новых предпринимательских инициатив в регионах.
Действующее акционерное общество "Управляющая компания Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан" преобразуется в инвестиционную компанию в форме общества с ограниченной ответственностью "Фонд прямых инвестиций Республики Узбекистан".
Ее первоначальный уставный капитал в эквиваленте $100 млн формируется за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.
Инвестиционная компания до конца 2023 года должна привлечь дополнительные инвестиции в размере $200 млн со стороны инвесторов-партнеров.
Компания может инвестировать в форме долевого участия до 49%, приобретая имущество и предоставляя займы.
При этом максимальная сумма инвестиций, вносимых инвестиционной компанией для одного проекта, не должна превышать 49% от общей суммы инвестиций по данному проекту. А инвестиции за счет средств Фонда реконструкции и развития для одного проекта не должны превышать $20 млн.
Президент снизил инвестиционной компании фиксированную ставку налога на прибыль на 50% сроком на три года.