https://uz.sputniknews.ru/20220909/fond-pryamyx-investitsiy-privlechet-200-mln-27925377.html

Фонд прямых инвестиций привлечет $200 млн

Фонд прямых инвестиций привлечет $200 млн

Компания может инвестировать в форме долевого участия до 49%.

2022-09-09T15:48+0500

2022-09-09T15:48+0500

2022-09-09T15:48+0500

экономика

фонд

инвестиции

доллары

компания

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент подписал указ по совершенствованию деятельности Фонда прямых инвестиций. Документ направлен на улучшение инвестиционного климата в стране, и должен помочь развитию новых предпринимательских инициатив в регионах.Действующее акционерное общество "Управляющая компания Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан" преобразуется в инвестиционную компанию в форме общества с ограниченной ответственностью "Фонд прямых инвестиций Республики Узбекистан".Ее первоначальный уставный капитал в эквиваленте $100 млн формируется за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.Инвестиционная компания до конца 2023 года должна привлечь дополнительные инвестиции в размере $200 млн со стороны инвесторов-партнеров.Компания может инвестировать в форме долевого участия до 49%, приобретая имущество и предоставляя займы.При этом максимальная сумма инвестиций, вносимых инвестиционной компанией для одного проекта, не должна превышать 49% от общей суммы инвестиций по данному проекту. А инвестиции за счет средств Фонда реконструкции и развития для одного проекта не должны превышать $20 млн.Президент снизил инвестиционной компании фиксированную ставку налога на прибыль на 50% сроком на три года.Читайте также:В ЦБ Узбекистана объяснили, почему сохранили учетную ставку

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