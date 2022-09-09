https://uz.sputniknews.ru/20220909/rossiyskie-spetsialisty-podelilis-opytom-s-molodymi-atomschikami-uzbekistana--27929830.html

Российские специалисты поделились опытом с молодыми атомщиками Узбекистана

Российские специалисты поделились опытом с молодыми атомщиками Узбекистана

"Узатом" планирует ежегодно направлять на этот форум молодых специалистов.

2022-09-09T17:35+0500

2022-09-09T17:35+0500

2022-09-09T17:35+0500

общество

узбекистан

узатом

форум

россия

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Российские специалисты из агентства "Росатом" провели тренинги с молодыми специалистами Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана "Узатом". Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Молодые узбекистанские атомщики рассказали о своих впечатлениях, которые они получили на прошедшем в августе в России международном форуме "Форсаж", посвященном энергетике и промышленному сектору.В форуме на тему "Территории. Технологии. Люди" приняли участие 333 участника из 72 регионов."Россия опережает нас в атомной сфере, потому что в РФ действует около 14 АЭС. Институт МИФИ работает в сфере науки уже 75 лет. У них большой опыт", — заявил один из участников, главный специалист по экологической безопасности агентства "Узатом" Феруз Дильмуродов."На форуме мы пообщались с 15 сильнейшими российскими производителями. Они рассказали нам о процессе самостоятельного производства. Полезными советами с нами поделились спикеры ведущих российских компаний", — отметил Дильмуродов.По его словам, взаимное сотрудничество и обмен опытом между агентствами "Росатом" и "Узатом" будет активно расширяться."У нас очень много впечатлений, нам понравился опыт российских специалистов, неповторимая атмосфера, умиротворяющая природа. В сфере энергетики мы почувствовали, как важно не просто сидеть в офисе, а выходить на природу, изучать и оценивать окружающую среду", — сообщил руководитель направления "Информационная безопасность коммуникационных технологий" агентства "Узатом" Шахзод Шокиров.В будущем агентство "Узатом" планирует ежегодно направлять на этот форум молодых специалистов.Напомним: в сентябре 2019 года в Узбекистане открылся Ташкентский специализированный филиал Российского национального исследовательского ядерного университета (НИЯУ МИФИ).Сегодня в филиале обучается 170 студентов по таким специальностям, как "Ядерная энергетика и теплофизика", "Ядерная физика и технологии", "Теплоэнергетика и теплофизика", "Электроэнергетика и электротехника".Учебный процесс ведется по программе МИФИ с привлечением наиболее квалифицированных профессоров и преподавателей России и Узбекистана.Читайте также:Как идет работа по строительству АЭС в Узбекистане – Узатом

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