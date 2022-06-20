Строительство АЭС в Узбекистане на стадии завершения – эксперт
15:46 20.06.2022 (обновлено: 16:43 20.06.2022)
© Sputnik / Рамиз БахтияровМакет АЭС
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Одну из сложнейших проблем при проектировании электростанции решили с помощью российского опыта.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях появились материалы о якобы возможном отказе Узбекистана от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии.
Так ли это на самом деле и почему атомная тема "ушла" из информационного поля в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал начальник управления атомной энергетики и ядерных технологии агентства "Узатом" Касым Тохтахунов.
Меньше рекламы – больше работы
Причина того, что информации про АЭС в Джизаке публикуется немного, в том, что создатели электростанции не стремятся рекламировать этот проект. Как заверил Касым Тохтахунов, все работы идут согласно графику и дорожной карте.
Объекты подобного рода очень серьезные и должны быть выполнены на высоком уровне, уверен специалист. По его словам, на сегодняшний день подготовительные работы по АЭС практически на стадии завершения.
"Зачем рекламировать или пиарить проводимую работу? Это ежедневная наша работа. Могу заверить - ни агентство "Узатом", ни дирекция ни одного дня не простаивали. Более того, подготовлены практически все необходимые нормативно-правовые документы", - рассказал Тохтахунов.
Российский опыт в пустыне
Узбекистан - страна с резко-континентальным климатом, здесь нужно учитывать и климатические аспекты.
По прогнозам Тохтахунова, в ближайшие 30-50 лет в республике может начаться дефицит водных ресурсов. Ядерная энергетика, как и любая другая тепловая станция, требует большого количества воды для охлаждения паровых турбин. Проект необходимо было адаптировать к местным условиям, говорит специалист.
"Мы можем с казать что на сегодняшний день острый вопрос дефицита водных ресурсов, который ожидается в республике, решен", - сказал Касым Тохтахунов.
Решением проблемы стало технология воздушного охлаждения ("сухая" технология). Для Узбекистана это не новинка – впервые такая технология использовалась на Навоийской ТЭС. Кроме того, в южных регионах, где не хватает воды, новые блоки электростанций сегодня также переводят на воздушное охлаждение.
По словам Тохтахунова, во многих странах мира эта система отработана, так как не везде удается построить АЭС рядом с океаном или большим водным бассейном.
"Росатом" имеет большой опыт подобных проектов и необходимо было лишь эту технологию адаптировать под местные климатические условия, объясняет эксперт.
"У Росатома есть опыт, потому что в свое время Ленинградскую АЭС тоже планировали под "сухую" технологию. Все это касается только турбинного зала (возводимой АЭС). Эти работы мы провели совместно с нашими коллегами из "Росатома" и другими привлечёнными зарубежными специалистами. Реакторной части и всей остальной технологии это не касается – здесь используется российский дизайн", - объяснил Тохтахунов.
Сейчас в планах у Агентства продолжить совместно с "Росатомом" практику повышения квалификации и подготовки кадров. Большую роль в этом должен сыграть образовательный центр МИФИ.
Молодые специалисты после окончания магистратуры в Москве уже начали проходить стажировку в зарубежных странах, где имеются аналоги будущей АЭС в Узбекистане.
Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизаке.
"Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.
У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:
"Росатом" построил АЭС в белорусском Островце. В первый же месяц АЭС произвела около 4% электроэнергии от годового показателя по стране;
Россия также готова приступить к строительству АЭС в Казахстане. Уже определено наиболее подходящее место для этого — поселок Улкен в Алматинской области.
Корпорация "Росатом" также помогает Узбекистану развивать ветровую энергетику, строить в республике ветроэлектростанции.