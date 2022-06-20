https://uz.sputniknews.ru/20220620/stroitelstvo-aes-v-djizake-na-stadii-zaversheniya--ekspert-25478077.html

Строительство АЭС в Узбекистане на стадии завершения – эксперт

Строительство АЭС в Узбекистане на стадии завершения – эксперт

Одну из сложнейших проблем при проектировании электростанции решили с помощью российского опыта.

2022-06-20T15:46+0500

2022-06-20T15:46+0500

2022-06-20T16:43+0500

общество

строительство аэс в узбекистане

аэс

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. В последние дни в некоторых СМИ и социальных сетях появились материалы о якобы возможном отказе Узбекистана от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии.Так ли это на самом деле и почему атомная тема "ушла" из информационного поля в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал начальник управления атомной энергетики и ядерных технологии агентства "Узатом" Касым Тохтахунов.Меньше рекламы – больше работыПричина того, что информации про АЭС в Джизаке публикуется немного, в том, что создатели электростанции не стремятся рекламировать этот проект. Как заверил Касым Тохтахунов, все работы идут согласно графику и дорожной карте.Объекты подобного рода очень серьезные и должны быть выполнены на высоком уровне, уверен специалист. По его словам, на сегодняшний день подготовительные работы по АЭС практически на стадии завершения.Российский опыт в пустынеУзбекистан - страна с резко-континентальным климатом, здесь нужно учитывать и климатические аспекты.По прогнозам Тохтахунова, в ближайшие 30-50 лет в республике может начаться дефицит водных ресурсов. Ядерная энергетика, как и любая другая тепловая станция, требует большого количества воды для охлаждения паровых турбин. Проект необходимо было адаптировать к местным условиям, говорит специалист.Решением проблемы стало технология воздушного охлаждения ("сухая" технология). Для Узбекистана это не новинка – впервые такая технология использовалась на Навоийской ТЭС. Кроме того, в южных регионах, где не хватает воды, новые блоки электростанций сегодня также переводят на воздушное охлаждение.По словам Тохтахунова, во многих странах мира эта система отработана, так как не везде удается построить АЭС рядом с океаном или большим водным бассейном."Росатом" имеет большой опыт подобных проектов и необходимо было лишь эту технологию адаптировать под местные климатические условия, объясняет эксперт.Сейчас в планах у Агентства продолжить совместно с "Росатомом" практику повышения квалификации и подготовки кадров. Большую роль в этом должен сыграть образовательный центр МИФИ.Молодые специалисты после окончания магистратуры в Москве уже начали проходить стажировку в зарубежных странах, где имеются аналоги будущей АЭС в Узбекистане.Напомним, в начале сентября 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве первой в Центральной Азии атомной электростанции в Джизаке."Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Он должен быть введен в эксплуатацию к 2030 году. Уже определена приоритетная площадка для строительства АЭС, расположенная вблизи озера Тузкан в Джизакской области.У России — солидный опыт возведения АЭС, конкурентные цены и есть примеры крупных проектов:Корпорация "Росатом" также помогает Узбекистану развивать ветровую энергетику, строить в республике ветроэлектростанции.Читайте также: АЭС в Узбекистане окупится при любой стоимости – посол России

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Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

строительство аэс в узбекистане, аэс