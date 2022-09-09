https://uz.sputniknews.ru/20220909/rumynskiy-voennyy-korabl-podorvalsya-na-mine-v-chernom-more-27925330.html
Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
По сообщению ВМС Румынии, корабль должен был обезвредить морскую мину.
2022-09-09T15:17+0500
2022-09-09T15:17+0500
2022-09-09T15:17+0500
в мире
румыния
черное море
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Румынский военный корабль в районе порта Констанца в Черном море подорвался на мине, которую должен был обезвредить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМС Румынии.Известно, что корабль прибыл к месту, где дрейфовала мина. На борту находились также водолазы, однако катер с ними не смог приблизиться к мине из-за сильного ветра.Сообщается, что из-за столкновения в кормовой части на границе ватерлинии корабля появилась пробоина. При взрыве никто из 75 членов экипажа не пострадал.Сразу после детонации команда перекрыла отверстие для воды и ограничила ее воздействие. По приказу начальника Генерального штаба ВМС морское судно с водолазами "Грозавул" вышло из порта Констанца для оказания помощи и буксировки поврежденного корабля.Напомним: после начала конфликта на Украине это была третья операция румынских военно-морских сил по уничтожению морской мины. По данным Будапешта, с марта по сентябрь в западной части Черного моря уничтожено 28 морских мин, из них три мины обезвредила Турция, две - Румыния, одну - Болгария и 22 уничтожены Украиной.ФСБ России в марте заявила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В ведомстве не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.Читайте также:
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в черном море румынский военный корабль подорвался на мине по сообщению вмс румынии корабль должен был обезвредить морскую мину
в черном море румынский военный корабль подорвался на мине по сообщению вмс румынии корабль должен был обезвредить морскую мину
Румынский военный корабль подорвался на мине в Черном море
По сообщению ВМС Румынии, корабль должен был обезвредить морскую мину.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Румынский военный корабль в районе порта Констанца в Черном море подорвался на мине, которую должен был обезвредить. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ВМС Румынии.
"Морской буксир "Лейтенант Димитрие Николеску" (DM-29) прибыл в четверг, 8 сентября, около 17:45 в район дрейфующей морской мины <...> для ее обезвреживания. Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унес по течению", — рассказали в ведомстве.
Известно, что корабль прибыл к месту, где дрейфовала мина. На борту находились также водолазы, однако катер с ними не смог приблизиться к мине из-за сильного ветра.
Сообщается, что из-за столкновения в кормовой части на границе ватерлинии корабля появилась пробоина. При взрыве никто из 75 членов экипажа не пострадал.
Сразу после детонации команда перекрыла отверстие для воды и ограничила ее воздействие. По приказу начальника Генерального штаба ВМС морское судно с водолазами "Грозавул" вышло из порта Констанца для оказания помощи и буксировки поврежденного корабля.
Напомним: после начала конфликта на Украине это была третья операция румынских военно-морских сил по уничтожению морской мины. По данным Будапешта, с марта по сентябрь в западной части Черного моря уничтожено 28 морских мин, из них три мины обезвредила Турция, две - Румыния, одну - Болгария и 22 уничтожены Украиной.
ФСБ России в марте заявила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В ведомстве не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.