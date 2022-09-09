https://uz.sputniknews.ru/20220909/shavkat-mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-korolyu-velikobritanii--27919625.html
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования королю Великобритании
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования королю Великобритании
Он также передал слова сочувствия всему народу Великобритании.
2022-09-09T11:44+0500
2022-09-09T11:44+0500
2022-09-09T11:50+0500
политика
шавкат мирзиёев
великобритания
королева елизавета
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба главы республики."Она была великим государственным деятелем, являлась на протяжении более 70 лет своего правления символом единства и стремительного развития страны, внесла несравненный вклад в превращение Королевства в одно из ведущих государств в мировой экономике и политике, приумножение его престижа и авторитета на международной арене", — сообщается в письме президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев также выразил слова сочувствия и поддержки королю, членам его семьи и всему народу Великобритании, пожелал терпения и сил в этот печальный час, добавили в пресс-службе.Читайте также:Стало известно, когда Карла III официально провозгласят королем Великобритании
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шавкат мирзиёев выразил соболезнования королю великобритании король карл iii 3 третий принц чарльз британия англия смерь королевы елизаветы второй новости заявления
шавкат мирзиёев выразил соболезнования королю великобритании король карл iii 3 третий принц чарльз британия англия смерь королевы елизаветы второй новости заявления
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования королю Великобритании
11:44 09.09.2022 (обновлено: 11:50 09.09.2022)
Лидер республики также передал слова сочувствия и поддержки всему народу Великобритании.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik.
Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба
главы республики.
"Она была великим государственным деятелем, являлась на протяжении более 70 лет своего правления символом единства и стремительного развития страны, внесла несравненный вклад в превращение Королевства в одно из ведущих государств в мировой экономике и политике, приумножение его престижа и авторитета на международной арене", — сообщается в письме президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев также выразил слова сочувствия и поддержки королю, членам его семьи и всему народу Великобритании, пожелал терпения и сил в этот печальный час, добавили в пресс-службе.