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Стало известно, когда Карла III официально провозгласят королем Великобритании
Стало известно, когда Карла III официально провозгласят королем Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни восьмого сентября.
2022-09-09T11:28+0500
2022-09-09T11:47+0500
в мире
великобритания
королева елизавета
елизавета ii
принц
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Официальное объявление Карла III новым королем Великобритании пройдет не сегодня, как заявлялось до этого, а 10 сентября, передает Times."Это день, когда Карла официально провозгласят королем", — пишет издание.Церемонию должен провести Совет по престолонаследию. По традиции, провозглашение нового короля происходит в течение суток после кончины предыдущего монарха. Но в этот раз времени для организации церемонии не хватило.По данным газеты, в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Ожидается, что около полудня пройдет встреча Карла III с новым премьер-министром страны Лиз Трасс.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, ушла из жизни восьмого сентября в Шотландии, ей было 96 лет.Читайте также:Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
великобритания
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Стало известно, когда Карла III официально провозгласят королем Великобритании

11:28 09.09.2022 (обновлено: 11:47 09.09.2022)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthКороль Карл III. Архивное фото
Король Карл III. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, ушла из жизни восьмого сентября.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Официальное объявление Карла III новым королем Великобритании пройдет не сегодня, как заявлялось до этого, а 10 сентября, передает Times.
"Это день, когда Карла официально провозгласят королем", — пишет издание.
Церемонию должен провести Совет по престолонаследию. По традиции, провозглашение нового короля происходит в течение суток после кончины предыдущего монарха. Но в этот раз времени для организации церемонии не хватило.
По данным газеты, в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Ожидается, что около полудня пройдет встреча Карла III с новым премьер-министром страны Лиз Трасс.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, ушла из жизни восьмого сентября в Шотландии, ей было 96 лет.
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Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II
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