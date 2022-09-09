https://uz.sputniknews.ru/20220909/stalo-izvestno-kogda-karla-iii-ofitsialno-provozglasyat-korolem-velikobritanii--27916952.html

Стало известно, когда Карла III официально провозгласят королем Великобритании

Стало известно, когда Карла III официально провозгласят королем Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни восьмого сентября.

2022-09-09T11:28+0500

2022-09-09T11:28+0500

2022-09-09T11:47+0500

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Официальное объявление Карла III новым королем Великобритании пройдет не сегодня, как заявлялось до этого, а 10 сентября, передает Times."Это день, когда Карла официально провозгласят королем", — пишет издание.Церемонию должен провести Совет по престолонаследию. По традиции, провозглашение нового короля происходит в течение суток после кончины предыдущего монарха. Но в этот раз времени для организации церемонии не хватило.По данным газеты, в пятницу король и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Лондон. Ожидается, что около полудня пройдет встреча Карла III с новым премьер-министром страны Лиз Трасс.Королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, ушла из жизни восьмого сентября в Шотландии, ей было 96 лет.Читайте также:Ушла из жизни королева Великобритании Елизавета II

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