https://uz.sputniknews.ru/20220909/son-vliyaet-na-bolezni-pecheni--eksperty--27907718.html

Сон влияет на болезни печени – эксперты

Сон влияет на болезни печени – эксперты

Команда китайских ученых выявила, как сон влияет на печень.

2022-09-09T07:10+0500

2022-09-09T07:10+0500

2022-09-09T07:10+0500

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Стабильный и оптимальный режима сна может снизить риск развития стеатоза на 29%, считают ученые из Китая.В ходе исследовательской работы специалисты провели анализ данных более 5 тыс. человек. Участниками эксперимента выступили жители китайских провинций Гуандун, Фуцзянь, Гуанси и Хайнань в возрасте 30 до 79 лет.Так, людям замеряли печень, изучали их рацион, сон, физическую активность, а также вредные привычки.Читайте также:Сколько часов надо спать, объяснил врачТоп-10 самых полезных продуктов для почек

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