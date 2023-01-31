Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230131/son-vliyaet-na-bolezni-pecheni--eksperty--27907718.html
Сон влияет на болезни печени – эксперты
Сон влияет на болезни печени – эксперты
Команда китайских ученых выявила, как сон влияет на печень.
2023-01-31T22:01+0500
2023-01-31T22:01+0500
это интересно
сон
болезнь
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/14/26365502_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_90b2923c6fb999aa52d63c935872e438.jpg
Стабильный и оптимальный режима сна может снизить риск развития стеатоза на 29%, считают ученые из Китая.В ходе исследовательской работы специалисты провели анализ данных более 5 тыс. человек. Участниками эксперимента выступили жители китайских провинций Гуандун, Фуцзянь, Гуанси и Хайнань в возрасте 30 до 79 лет.Так, людям замеряли печень, изучали их рацион, сон, физическую активность, а также вредные привычки.Читайте также:Сколько часов надо спать, объяснил врачТоп-10 самых полезных продуктов для почек
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/14/26365502_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_6baefd9925f90f2106efc740c6196c69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сон влияет на болезни печени китайские ученые из китая эксперимент качество сна сколько нужно спать вред польза короткого сна отдых исследование новости новость наука
сон влияет на болезни печени китайские ученые из китая эксперимент качество сна сколько нужно спать вред польза короткого сна отдых исследование новости новость наука

Сон влияет на болезни печени – эксперты

22:01 31.01.2023
© unsplash.com/bruce marsСон
Сон - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.01.2023
© unsplash.com/bruce mars
Подписаться на
НовостиTelegram
Команда китайских ученых выявила взаимовлияние качества сна и болезней печени.
Стабильный и оптимальный режима сна может снизить риск развития стеатоза на 29%, считают ученые из Китая.
В ходе исследовательской работы специалисты провели анализ данных более 5 тыс. человек. Участниками эксперимента выступили жители китайских провинций Гуандун, Фуцзянь, Гуанси и Хайнань в возрасте 30 до 79 лет.
Так, людям замеряли печень, изучали их рацион, сон, физическую активность, а также вредные привычки.
Читайте также:
Сколько часов надо спать, объяснил врач
Топ-10 самых полезных продуктов для почек
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0