https://uz.sputniknews.ru/20230131/son-vliyaet-na-bolezni-pecheni--eksperty--27907718.html
Сон влияет на болезни печени – эксперты
Сон влияет на болезни печени – эксперты
Команда китайских ученых выявила, как сон влияет на печень.
2023-01-31T22:01+0500
2023-01-31T22:01+0500
2023-01-31T22:01+0500
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сон
болезнь
мнение эксперта
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Стабильный и оптимальный режима сна может снизить риск развития стеатоза на 29%, считают ученые из Китая.В ходе исследовательской работы специалисты провели анализ данных более 5 тыс. человек. Участниками эксперимента выступили жители китайских провинций Гуандун, Фуцзянь, Гуанси и Хайнань в возрасте 30 до 79 лет.Так, людям замеряли печень, изучали их рацион, сон, физическую активность, а также вредные привычки.Читайте также:Сколько часов надо спать, объяснил врачТоп-10 самых полезных продуктов для почек
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сон влияет на болезни печени китайские ученые из китая эксперимент качество сна сколько нужно спать вред польза короткого сна отдых исследование новости новость наука
сон влияет на болезни печени китайские ученые из китая эксперимент качество сна сколько нужно спать вред польза короткого сна отдых исследование новости новость наука
Сон влияет на болезни печени – эксперты
Команда китайских ученых выявила взаимовлияние качества сна и болезней печени.
Стабильный и оптимальный режима сна может снизить риск развития стеатоза на 29%, считают ученые из Китая.
В ходе исследовательской работы специалисты провели анализ данных более 5 тыс. человек. Участниками эксперимента выступили жители китайских провинций Гуандун, Фуцзянь, Гуанси и Хайнань в возрасте 30 до 79 лет.
Так, людям замеряли печень, изучали их рацион, сон, физическую активность, а также вредные привычки.