https://uz.sputniknews.ru/20220827/top-10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-pochek-27533141.html

Топ-10 самых полезных продуктов для почек

Топ-10 самых полезных продуктов для почек

Для поддержания здоровья почек подходит средиземноморская диета.

2022-08-27T22:00+0500

2022-08-27T22:00+0500

2022-08-27T22:00+0500

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продукты

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Специалисты портала En Son Haber назвали десять продуктов, оказывающих благоприятное воздействие на состояние почек.По мнению экспертов, для профилактики заболеваний почек надо придерживаться средиземноморского питания. Следует ежедневно употреблять цельнозерновые продукты и несколько раз в неделю есть бобовые. Помимо этого, нужно включить в рацион источники животного белка — белое мясо и рыбу. И необходимо добавить в диету сезонные фрукты и овощи, немного орехов.Вредными для почек являются продукты, богатые натрием и повышающие артериальное давление. Следует меньше употреблять соль, продукты, содержащие оксалаты (свекла, шпинат, какао) и пурины (анчоусы, сардины, спаржа).В десятку наиболее полезных продуктов для почек специалисты включили воду, редис, тыквенные семечки, фенхель, оливковое масло, гречку, гранат, цветную капусту, репчатый лук и люпин. Употребление достаточного количества данных продуктов поможет поддержать здоровье почек, уверены эксперты.Читайте также:Как правильно употреблять сметану, объяснила врач

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