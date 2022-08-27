https://uz.sputniknews.ru/20220827/top-10-samyx-poleznyx-produktov-dlya-pochek-27533141.html
Топ-10 самых полезных продуктов для почек
Топ-10 самых полезных продуктов для почек
Для поддержания здоровья почек подходит средиземноморская диета.
2022-08-27T22:00+0500
2022-08-27T22:00+0500
2022-08-27T22:00+0500
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продукты
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Специалисты портала En Son Haber назвали десять продуктов, оказывающих благоприятное воздействие на состояние почек.По мнению экспертов, для профилактики заболеваний почек надо придерживаться средиземноморского питания. Следует ежедневно употреблять цельнозерновые продукты и несколько раз в неделю есть бобовые. Помимо этого, нужно включить в рацион источники животного белка — белое мясо и рыбу. И необходимо добавить в диету сезонные фрукты и овощи, немного орехов.Вредными для почек являются продукты, богатые натрием и повышающие артериальное давление. Следует меньше употреблять соль, продукты, содержащие оксалаты (свекла, шпинат, какао) и пурины (анчоусы, сардины, спаржа).В десятку наиболее полезных продуктов для почек специалисты включили воду, редис, тыквенные семечки, фенхель, оливковое масло, гречку, гранат, цветную капусту, репчатый лук и люпин. Употребление достаточного количества данных продуктов поможет поддержать здоровье почек, уверены эксперты.Читайте также:Как правильно употреблять сметану, объяснила врач
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топ 10 самых полезных продуктов для почек что надо делать есть кушать для поддержания здоровья почек подходит средиземноморская диета заболевания как предотвратить советы врачей рекомендации новости что полезно вредно для почек соль свекла шпинат какао сардины спаржа вода редис тыквенные семечки фенхель оливковое масло гречка гранат цветная капуста репчатый лук люпин
топ 10 самых полезных продуктов для почек что надо делать есть кушать для поддержания здоровья почек подходит средиземноморская диета заболевания как предотвратить советы врачей рекомендации новости что полезно вредно для почек соль свекла шпинат какао сардины спаржа вода редис тыквенные семечки фенхель оливковое масло гречка гранат цветная капуста репчатый лук люпин
Топ-10 самых полезных продуктов для почек
En Son Haber: мясо, рыба, фрукты и овощи очень полезны для нормальной работы почек.
Специалисты портала En Son Haber
назвали десять продуктов, оказывающих благоприятное воздействие на состояние почек.
По мнению экспертов, для профилактики заболеваний почек надо придерживаться средиземноморского питания. Следует ежедневно употреблять цельнозерновые продукты и несколько раз в неделю есть бобовые. Помимо этого, нужно включить в рацион источники животного белка — белое мясо и рыбу. И необходимо добавить в диету сезонные фрукты и овощи, немного орехов.
Вредными для почек являются продукты, богатые натрием и повышающие артериальное давление. Следует меньше употреблять соль, продукты, содержащие оксалаты (свекла, шпинат, какао) и пурины (анчоусы, сардины, спаржа).
В десятку наиболее полезных продуктов для почек специалисты включили воду, редис, тыквенные семечки, фенхель, оливковое масло, гречку, гранат, цветную капусту, репчатый лук и люпин. Употребление достаточного количества данных продуктов поможет поддержать здоровье почек, уверены эксперты.