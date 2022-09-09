https://uz.sputniknews.ru/20220909/uzbekistan-i-turkmenistan-obsudili-sovmestnoe-proizvodstvo-avtomobiley-27919504.html

Узбекистан и Туркменистан обсудили совместное производство автомобилей

Узбекистан и Туркменистан обсудили совместное производство автомобилей

Жамшид Ходжаев и вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев провели совещание

2022-09-09T14:17+0500

2022-09-09T14:17+0500

2022-09-09T14:17+0500

узбекистан

экономика

туркменистан

автомобили

производство

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Вопросы организации совместного производства автомобильной и другой техники обсудили в Ташкенте вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев, приехавший в республику с официальным визитом, передает РИА Новости.Стороны рассмотрели перспективы выполнения программы торгово-экономического взаимодействия и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы между Туркменистаном и Узбекистаном. Помимо этого, вице-премьеры обсудили возможность проведения следующего 17-го заседания Совместной туркмено-узбекской межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию до конца текущего года."Кроме того, стороны выразили заинтересованность в совместном производстве легковых автомобилей, сельхозтехники и бытовой техники в Туркменистане, - говорится в сообщении.Представители двух государств также рассмотрели вопросы расширения транспортно-логистических связей, включая стимулирование транзита грузов по территории двух стран, а также организацию пилотных перевозок по международным транспортным коридорам с применением возможностей морских портов.Читайте также:"Узэлтехсаноат" экспортировал продукцию на $514 млн

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