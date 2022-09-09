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Узбекистан и Туркменистан обсудили совместное производство автомобилей
Узбекистан и Туркменистан обсудили совместное производство автомобилей
Жамшид Ходжаев и вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев провели совещание
2022-09-09T14:17+0500
2022-09-09T14:17+0500
узбекистан
экономика
туркменистан
автомобили
производство
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Вопросы организации совместного производства автомобильной и другой техники обсудили в Ташкенте вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев, приехавший в республику с официальным визитом, передает РИА Новости.Стороны рассмотрели перспективы выполнения программы торгово-экономического взаимодействия и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы между Туркменистаном и Узбекистаном. Помимо этого, вице-премьеры обсудили возможность проведения следующего 17-го заседания Совместной туркмено-узбекской межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию до конца текущего года."Кроме того, стороны выразили заинтересованность в совместном производстве легковых автомобилей, сельхозтехники и бытовой техники в Туркменистане, - говорится в сообщении.Представители двух государств также рассмотрели вопросы расширения транспортно-логистических связей, включая стимулирование транзита грузов по территории двух стран, а также организацию пилотных перевозок по международным транспортным коридорам с применением возможностей морских портов.Читайте также:"Узэлтехсаноат" экспортировал продукцию на $514 млн
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жамшид ходжаев вице премьер туркменистана батыр атдаев совещание переговоры заявления новости автомобили машины производство совместное узбекистан туркмения что обсудили решили итоги
жамшид ходжаев вице премьер туркменистана батыр атдаев совещание переговоры заявления новости автомобили машины производство совместное узбекистан туркмения что обсудили решили итоги

Узбекистан и Туркменистан обсудили совместное производство автомобилей

14:17 09.09.2022
© SputnikАвтомобильная инфраструктура
Автомобильная инфраструктура - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2022
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Вице-премьеры двух государств также рассмотрели вопросы расширения транспортно-логистических связей.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Вопросы организации совместного производства автомобильной и другой техники обсудили в Ташкенте вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и вице-премьер Туркменистана Батыр Атдаев, приехавший в республику с официальным визитом, передает РИА Новости.
Стороны рассмотрели перспективы выполнения программы торгово-экономического взаимодействия и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы между Туркменистаном и Узбекистаном.
Помимо этого, вице-премьеры обсудили возможность проведения следующего 17-го заседания Совместной туркмено-узбекской межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию до конца текущего года.
"Кроме того, стороны выразили заинтересованность в совместном производстве легковых автомобилей, сельхозтехники и бытовой техники в Туркменистане, - говорится в сообщении.
Представители двух государств также рассмотрели вопросы расширения транспортно-логистических связей, включая стимулирование транзита грузов по территории двух стран, а также организацию пилотных перевозок по международным транспортным коридорам с применением возможностей морских портов.
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