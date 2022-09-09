https://uz.sputniknews.ru/20220909/-uzeltexsanoat-eksportiroval-produktsiyu-na-514-mln-27908070.html
"Узэлтехсаноат" экспортировал продукцию на $514 млн
"Узэлтехсаноат" экспортировал продукцию на $514 млн
С российскими сетями достигнуты договоренности об экспорте.
2022-09-09T09:49+0500
2022-09-09T09:49+0500
2022-09-09T10:07+0500
экономика
экспорт
продукция
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. С начала года объем производства предприятий электротехнической промышленности составил 12 трлн. сумов, а экспорт продукции достиг $514 млн. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на брифинге в АИМК сообщил Намоз Толипов, руководитель информационной службы Ассоциации "Узэлтехсаноат".В 2022 году достигнуты договоренности об экспорте местной продукции с российскими торговыми сетями "Эльдорадо", "М-Видео", "ДНС Атлас", а также французским "Ашан" и казахстанскими "Сулпак" и "Технодом".Впервые экспортировать свою продукцию удалось 11 предприятиям Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей, которые ранее не занимались экспортной деятельностью. Всего в регионах запустили 23 проекта.Новые проекты отраслиВ 2022-2024 годах в рамках программы создания новых производственных мощностей и диверсификации производства в электротехнической отрасли сформировали 192 проекта общей стоимостью $1,2 млрд. В результате их реализации создадут производства стоимостью 23 трлн. сумов.Планируется, что экспортный потенциал составит $135 млн, при этом cоздадут около 13 500 постоянных новых рабочих мест.В настоящее время ведется работа по организации трех крупных кластеров, в том числе медной промышленности, возобновляемых источников энергии и инноваций.КадрыВ ближайшие три года для работы в отрасли потребуется 18 тыс. человек, в том числе 4 тыс. специалистов с высшим образованием и 14 тыс. работников со средним образованием.Госпрограмма определила задачи по внедрению новой системы обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Исходя из этого, сегодня мы работаем над реализацией программы "Дуального образования". В общеобразовательных школах организуют специальные занятия и кружки в области электротехники.При 4 крупных производителях создают центры "R&D", общая стоимость которых составит 20 млрд. сумов. При этом, половина стоимости проекта (10 млрд. сумов) финансируется за счет собственных средств предприятия, вторая равная часть (10 млрд. сумов) – за счет средств Фонда финансирования науки и поддержки инноваций.Ранее стало известно, что горно-металлургические предприятия переведут на "экологические рельсы". Читайте также:АГМК начал извлекать вольфрам из отходов в СамаркандеУзбекистан планирует увеличить добычу урана в два раза к 2031 году
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узэлтехсаноат экспортировал продукцию на сколько экономика экспорт показатели аимк статистика перспективы россия узбекистан торговля импорт новости новость
узэлтехсаноат экспортировал продукцию на сколько экономика экспорт показатели аимк статистика перспективы россия узбекистан торговля импорт новости новость
"Узэлтехсаноат" экспортировал продукцию на $514 млн
09:49 09.09.2022 (обновлено: 10:07 09.09.2022)
С российскими торговыми сетями "Эльдорадо", "М-Видео", "ДНС Атлас" достигнуты договоренности об экспорте местной продукции.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. С начала года объем производства предприятий электротехнической промышленности составил 12 трлн. сумов, а экспорт продукции достиг $514 млн. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на брифинге в АИМК сообщил Намоз Толипов, руководитель информационной службы Ассоциации "Узэлтехсаноат".
В 2022 году достигнуты договоренности об экспорте местной продукции с российскими торговыми сетями "Эльдорадо", "М-Видео", "ДНС Атлас", а также французским "Ашан" и казахстанскими "Сулпак" и "Технодом".
Впервые экспортировать свою продукцию удалось 11 предприятиям Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей, которые ранее не занимались экспортной деятельностью. Всего в регионах запустили 23 проекта.
В 2022-2024 годах в рамках программы создания новых производственных мощностей и диверсификации производства в электротехнической отрасли сформировали 192 проекта общей стоимостью $1,2 млрд. В результате их реализации создадут производства стоимостью 23 трлн. сумов.
Планируется, что экспортный потенциал составит $135 млн, при этом cоздадут около 13 500 постоянных новых рабочих мест.
В настоящее время ведется работа по организации трех крупных кластеров, в том числе медной промышленности, возобновляемых источников энергии и инноваций.
В ближайшие три года для работы в отрасли потребуется 18 тыс. человек, в том числе 4 тыс. специалистов с высшим образованием и 14 тыс. работников со средним образованием.
Госпрограмма определила задачи по внедрению новой системы обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Исходя из этого, сегодня мы работаем над реализацией программы "Дуального образования". В общеобразовательных школах организуют специальные занятия и кружки в области электротехники.
При 4 крупных производителях создают центры "R&D", общая стоимость которых составит 20 млрд. сумов. При этом, половина стоимости проекта (10 млрд. сумов) финансируется за счет собственных средств предприятия, вторая равная часть (10 млрд. сумов) – за счет средств Фонда финансирования науки и поддержки инноваций.
Ранее стало известно
, что горно-металлургические предприятия переведут на "экологические рельсы".