https://uz.sputniknews.ru/20220909/-uzeltexsanoat-eksportiroval-produktsiyu-na-514-mln-27908070.html

"Узэлтехсаноат" экспортировал продукцию на $514 млн

"Узэлтехсаноат" экспортировал продукцию на $514 млн

С российскими сетями достигнуты договоренности об экспорте.

2022-09-09T09:49+0500

2022-09-09T09:49+0500

2022-09-09T10:07+0500

экономика

экспорт

продукция

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. С начала года объем производства предприятий электротехнической промышленности составил 12 трлн. сумов, а экспорт продукции достиг $514 млн. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на брифинге в АИМК сообщил Намоз Толипов, руководитель информационной службы Ассоциации "Узэлтехсаноат".В 2022 году достигнуты договоренности об экспорте местной продукции с российскими торговыми сетями "Эльдорадо", "М-Видео", "ДНС Атлас", а также французским "Ашан" и казахстанскими "Сулпак" и "Технодом".Впервые экспортировать свою продукцию удалось 11 предприятиям Ферганской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Ташкентской областей, которые ранее не занимались экспортной деятельностью. Всего в регионах запустили 23 проекта.Новые проекты отраслиВ 2022-2024 годах в рамках программы создания новых производственных мощностей и диверсификации производства в электротехнической отрасли сформировали 192 проекта общей стоимостью $1,2 млрд. В результате их реализации создадут производства стоимостью 23 трлн. сумов.Планируется, что экспортный потенциал составит $135 млн, при этом cоздадут около 13 500 постоянных новых рабочих мест.В настоящее время ведется работа по организации трех крупных кластеров, в том числе медной промышленности, возобновляемых источников энергии и инноваций.КадрыВ ближайшие три года для работы в отрасли потребуется 18 тыс. человек, в том числе 4 тыс. специалистов с высшим образованием и 14 тыс. работников со средним образованием.Госпрограмма определила задачи по внедрению новой системы обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Исходя из этого, сегодня мы работаем над реализацией программы "Дуального образования". В общеобразовательных школах организуют специальные занятия и кружки в области электротехники.При 4 крупных производителях создают центры "R&D", общая стоимость которых составит 20 млрд. сумов. При этом, половина стоимости проекта (10 млрд. сумов) финансируется за счет собственных средств предприятия, вторая равная часть (10 млрд. сумов) – за счет средств Фонда финансирования науки и поддержки инноваций.Ранее стало известно, что горно-металлургические предприятия переведут на "экологические рельсы". Читайте также:АГМК начал извлекать вольфрам из отходов в СамаркандеУзбекистан планирует увеличить добычу урана в два раза к 2031 году

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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