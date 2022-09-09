https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-sng-mogut-sozdat-edinyy-reestr-zapreschennyx-saytov---mvd-uzbekistana-27915530.html
В СНГ могут создать единый реестр запрещенных сайтов - МВД Узбекистана
В СНГ могут создать единый реестр запрещенных сайтов - МВД Узбекистана
Пулат Бобожонов принял участие в совещании Совета министров внутренних дел стран СНГ.
2022-09-09T12:46+0500
2022-09-09T12:46+0500
2022-09-09T12:46+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Представители правоохранительных органов стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудили создание единого реестра запрещенных интернет-ресурсов. Об этом заявили в МВД Узбекистана.По информации ведомства, министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов принял участие в совещании Совета министров внутренних дел стран СНГ в кыргызской Чолпон-Ате."Подписан ряд документов по рассмотренным вопросам, касающимся целесообразности создания единого реестра интернет-ресурсов, подлежащих блокировке в соответствии с национальными законодательствами государств-участников СНГ", - сообщается в релизе.Кроме того, члены делегаций подписали документы по борьбе с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ, взаимодействию в области предотвращения применения гражданами стран СНГ института смены гражданства для уклонения от уголовной ответственности.В ходе переговоров также рассматривались основные вопросы сотрудничества министерств внутренних дел и полиции государств Содружества в выполнении межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также подготовки проекта межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, заключили в МВД Узбекистана.Читайте также:По итогам саммита женщин-руководителей принята Ташкентская декларация
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в снг могут создать единый реестр запрещенных интернет ресурсов мвд узбекистана пулат бобожонов совещании совета министров внутренних дел стран снг в кыргызстане чолпан ате киргизия есть существует ли один реестр запрещенных сайтов новости заявления запрещенный сайт веб ресурс
в снг могут создать единый реестр запрещенных интернет ресурсов мвд узбекистана пулат бобожонов совещании совета министров внутренних дел стран снг в кыргызстане чолпан ате киргизия есть существует ли один реестр запрещенных сайтов новости заявления запрещенный сайт веб ресурс
В СНГ могут создать единый реестр запрещенных сайтов - МВД Узбекистана
Глава МВД Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов принял участие в совещании Совета министров внутренних дел стран СНГ в Кыргызстане.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Представители правоохранительных органов стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудили создание единого реестра запрещенных интернет-ресурсов. Об этом заявили в МВД Узбекистана.
По информации ведомства, министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов принял участие в совещании Совета министров внутренних дел стран СНГ в кыргызской Чолпон-Ате.
"Подписан ряд документов по рассмотренным вопросам, касающимся целесообразности создания единого реестра интернет-ресурсов, подлежащих блокировке в соответствии с национальными законодательствами государств-участников СНГ", - сообщается в релизе.
Кроме того, члены делегаций подписали документы по борьбе с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ, взаимодействию в области предотвращения применения гражданами стран СНГ института смены гражданства для уклонения от уголовной ответственности.
В ходе переговоров также рассматривались основные вопросы сотрудничества министерств внутренних дел и полиции государств Содружества в выполнении межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также подготовки проекта межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, заключили в МВД Узбекистана.