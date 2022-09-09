https://uz.sputniknews.ru/20220909/po-itogam-sammita-jenschin-rukovoditeley-prinyata-tashkentskaya-deklaratsiya-27915944.html

По итогам саммита женщин-руководителей принята Ташкентская декларация

По итогам саммита женщин-руководителей принята Ташкентская декларация

На открытии заседания в пятницу со вступительным словом выступил генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.

2022-09-09T10:20+0500

2022-09-09T10:20+0500

2022-09-09T10:52+0500

политика

саммит

декларация

ташкент

женщины

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В пятницу по итогам 14-го саммита женщин-руководителей парламентов государств-членов Межпарламентского союза была принята Ташкентская декларация. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Так, в пятницу саммит продолжил свою работу на заседании специального сегмента на тему: "Гендерно-ориентированные парламенты, которые нацелены на обеспечение устойчивости и процветания". Заседание вступительным словом открыл генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.На заседании выступила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и председатель Межпарламентского союза Дуарте Пачеко. Нарбаева сделала акцент на проводимых в Узбекистане реформах по достижению гендерного равенства, защите прав и свобод женщин, обеспечению их законных интересов и подчеркнула, что этот вопрос определен в качестве приоритетного направления государственной политики. По ее словам, работа в этом направлении осуществляется во всех сферах жизни государства и общества, исходя из строгого принципа, что "ни одна женщина не останется без внимания государства и общества".Известно, что в ходе мероприятия участники высказали свои мнения о том, что только ориентированный на гендерные вопросы парламент может управлять усилиями по развитию парламентской дипломатии и сотрудничества - без такого парламента невозможно принять необходимые законы.Также они отметили, что парламент, нацеленный на вопросы равенства мужчин и женщин, может предотвратить, наказать и исправить гендерные предубеждения, домогательства и насилие в отношении женщин в обществе и парламенте, а также женщины-спикеры могут сделать парламент более открытым и расширить возможности женщин.В ходе мероприятия стороны подчеркнули, что саммит стал уникальной площадкой для обмена мнениями женщин-руководителей по вопросам, связанным с экономическими последствиями пандемии COVID-19, выработкой или пересмотром методов и тактик регулирования для обеспечения защиты прав человека и гендерного равенства в цифровом пространстве. Кроме этого, отмечалось, что саммит дал возможность подвести итоги готовности и способности парламентов решать гендерные вопросы, предвидеть риски и более эффективно обеспечивать мир, стабильность и благополучие населения.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан

по итогам саммита женщин руководителей принята ташкентская декларация на открытии заседания в пятницу со вступительным словом выступил генеральный секретарь межпарламентского союза мартин чунгонг