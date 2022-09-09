https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-tashkente-otkrylas-russkaya-mejdunarodnaya-shkola-mgimo-27932502.html
В Ташкенте открылась Русская международная школа МГИМО
В Ташкенте открылась Русская международная школа МГИМО
Образовательный центр организован в формате лицейских классов для детей от 15 лет.
2022-09-09T18:06+0500
2022-09-09T18:06+0500
2022-09-09T18:06+0500
общество
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мгимо
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Ташкенте в понедельник начала работу первая Русская международная школа МГИМО (РМШ). Данный проект реализуется в рамках государственной программы поддержки российских университетов "Приоритет-2030". Об этом сообщает пресс-служба университета.Известно, что образовательный центр организован в формате лицейских классов для детей от 15 лет. Обучение проводят по программе среднего общего образования с российской компонентой, по завершении которой выпускники получают как узбекский диплом, так и российский аттестат о среднем общем образовании.Таким образом, лицей МГИМО в Ташкенте, который открыт в рамках Русской международной школы, пятого сентября дополнительно принял порядка 30 лицеистов, успешно прошедших отбор.Ученики и преподаватели РМШ имеют доступ к современной электронной образовательной платформе через специализированный онлайн портал.Проректор по педагогическим программам, общему и среднему профессиональному образованию МГИМО Роман Котов рассказывает, что образовательная модель и учебные планы выстраиваются индивидуально под каждую школу, исходя из национального компонента, который синхронизируется с российским. Также сообщается, что в проекте Русская международная школа важная роль отводится научной деятельности. Оценка результативности внедряемых методик и инноваций на постоянной основе проводится членами научного коллектива сотрудников межфакультетской кафедры образовательных систем и педагогических технологий МГИМО и приглашённых экспертов. Результаты исследований будут регулярно публиковаться в научных журналах в виде статей. Читайте также:
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в ташкенте открылась русская международная школа мгимо образовательный центр организован в формате лицейских классов для детей от 15 лет
в ташкенте открылась русская международная школа мгимо образовательный центр организован в формате лицейских классов для детей от 15 лет
В Ташкенте открылась Русская международная школа МГИМО
Образовательный центр организован в формате лицейских классов для детей от 15 лет.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Ташкенте в понедельник начала работу первая Русская международная школа МГИМО (РМШ). Данный проект реализуется в рамках государственной программы поддержки российских университетов "Приоритет-2030". Об этом сообщает пресс-служба университета.
Известно, что образовательный центр организован в формате лицейских классов для детей от 15 лет. Обучение проводят по программе среднего общего образования с российской компонентой, по завершении которой выпускники получают как узбекский диплом, так и российский аттестат о среднем общем образовании.
Таким образом, лицей МГИМО в Ташкенте, который открыт в рамках Русской международной школы, пятого сентября дополнительно принял порядка 30 лицеистов, успешно прошедших отбор.
Ученики и преподаватели РМШ имеют доступ к современной электронной образовательной платформе через специализированный онлайн портал.
Проректор по педагогическим программам, общему и среднему профессиональному образованию МГИМО Роман Котов рассказывает, что образовательная модель и учебные планы выстраиваются индивидуально под каждую школу, исходя из национального компонента, который синхронизируется с российским.
"Существенный вклад в развитие педагогического образования вносят преподаватели Московского Горчаковского лицея МГИМО. Они регулярно проводят для своих коллег из Кыргызстана и Узбекистана программы дополнительного профессионального образования, что позволяет реализовать адресные решения и предоставить ученикам наиболее востребованные направления и, как результат, обеспечить комфортные условия освоения учебных программ", – заявил Котов.
Также сообщается, что в проекте Русская международная школа важная роль отводится научной деятельности. Оценка результативности внедряемых методик и инноваций на постоянной основе проводится членами научного коллектива сотрудников межфакультетской кафедры образовательных систем и педагогических технологий МГИМО и приглашённых экспертов. Результаты исследований будут регулярно публиковаться в научных журналах в виде статей.