Посол России встретился со студентами МГИМО — о чем говорил дипломат с будущими коллегами
© SputnikФилиал МГИМО в Ташкенте
© Sputnik
О чем говорил посол России в Узбекистане Олег Мальгинов на встрече с будущими дипломатами — студентами ташкентского филиала МГИМО — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов в рамках проекта "Связь поколений" встретился со студентами ташкентского филиала МГИМО.
© Фото: посольство России в УзбекистанеПосол России Олег Мальгинов в рамках проекта "Связь поколений" встретился со студентами ташкентского филиала МГИМО.
Посол России Олег Мальгинов в рамках проекта "Связь поколений" встретился со студентами ташкентского филиала МГИМО.
© Фото: посольство России в Узбекистане
Дипломат обсудил с будущими коллегами нынешний уровень и перспективы сотрудничества России и Узбекистана, предстоящий 30-летний рубеж установления дипотношений между Москвой и Ташкентом, вопросы региональной безопасности, события в Казахстане и на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.
© Фото: посольство России в УзбекистанеПосол России Олег Мальгинов в рамках проекта "Связь поколений" встретился со студентами ташкентского филиала МГИМО.
Посол России Олег Мальгинов в рамках проекта "Связь поколений" встретился со студентами ташкентского филиала МГИМО.
© Фото: посольство России в Узбекистане
Россия и Узбекистан — надежные, проверенные временем друзья, союзники и стратегические партнеры, отметил Олег Мальгинов, подчеркнув, что по итогам 2021 года РФ стала основным внешнеторговым партнером республики с объемом товарооборота порядка 7,5 млрд долларов.
Беседа получилась интересной и достаточно откровенной. Будущие дипломаты интересовались сотрудничеством Узбекистана с ОДКБ, пытались разобраться в причинах украинского кризиса, отметил Мальгинов.
© Фото: посольство России в УзбекистанеПосол России Олег Мальгинов в рамках проекта "Связь поколений" встретился со студентами ташкентского филиала МГИМО.
Посол России Олег Мальгинов в рамках проекта "Связь поколений" встретился со студентами ташкентского филиала МГИМО.
© Фото: посольство России в Узбекистане
Студенты также просили посла прокомментировать недавние высказывания некоторых зарубежных политиков по Узбекистану.
Ранее на ежегодной отчетной пресс-конференции в Ташкенте Мальгинов сообщил, что в 2022 году в Узбекистане планируют открыть филиалы еще трех российских вузов.
В стране появятся представительства Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и джизакский филиал Казанского федерального университета.
В Узбекистане действуют филиалы 15 российских вузов, среди которых: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РХТУ им. Д.И. Менделеева, РГПУ им. А.И. Герцена, ВГИКа, "МИСиС", "МИФИ", МГИМО и другие.
Тем временем в российских вузах обучается 48,7 тысячи граждан Узбекистана. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.
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