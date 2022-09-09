https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-tashkente-proydet-fleshmob-sportivnyx-poslov-shos-27919875.html
В Ташкенте пройдет флешмоб "Спортивных послов ШОС"
В Ташкенте пройдет флешмоб "Спортивных послов ШОС"
Где состоится предстоящий парад звезд спорта - читайте в нашем материале.
2022-09-09T13:15+0500
2022-09-09T13:15+0500
2022-09-09T13:15+0500
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парад
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В столичном "Национальном парке пройдет парад узбекистанских и зарубежных звезд спорта. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что мероприятие пройдет в субботу в формате флешмоба под названием "Спортивные послы Шанхайской организации сотрудничества". Начало запланировано на 17.00.К участию приглашаются сторонники здорового образа жизни и все желающие. Также в рамках мероприятия будет организован спортивный мастер-класс.
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в ташкенте пройдет флешмоб спортивных послов шанхайской организации сотрудничества где состоится предстоящий парад звезд спорта когда где ташкент время 10 сентября суббота 5 часов кто примет участие
в ташкенте пройдет флешмоб спортивных послов шанхайской организации сотрудничества где состоится предстоящий парад звезд спорта когда где ташкент время 10 сентября суббота 5 часов кто примет участие
В Ташкенте пройдет флешмоб "Спортивных послов ШОС"
Где состоится предстоящий парад звезд спорта - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В столичном "Национальном парке пройдет парад узбекистанских и зарубежных звезд спорта. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что мероприятие пройдет в субботу в формате флешмоба под названием "Спортивные послы Шанхайской организации сотрудничества". Начало запланировано на 17.00.
К участию приглашаются сторонники здорового образа жизни и все желающие. Также в рамках мероприятия будет организован спортивный мастер-класс.