https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-uzbekistane-poyavitsya-bank-stvolovyx-kletok---video-27940521.html

В Узбекистане появится банк стволовых клеток - видео

В Узбекистане появится банк стволовых клеток - видео

Создание банка стволовых клеток пуповинной крови станет еще одной ступенью к развитию клеточной трансплантологии в стране, считают ученые.

2022-09-09T19:42+0500

2022-09-09T19:42+0500

2022-09-09T19:42+0500

видео

медицина

наука

трансплантация органов

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Ученые Узбекистана работают над созданием национального банка стволовых клеток пуповинной крови человека. Государственный научный проект реализует Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан. Подробнее о проекте корреспонденту Sputnik рассказали специалисты центра Оксана Чарышникова и Наргиза Циферова.Ученые являются членами Регионального Общества регенеративной медицины, основанного в Москве.По словам ученых, еще до этого проекта Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии уже имел практический опыт по пересадке собственных клеток костного мозга человека. Создание банка стволовых клеток станет ступенькой к дальнейшему развитию клеточной трансплантологии в республике.Могут ли сегодня родители сохранить стволовые клетки своего новорожденного ребенка и как в реализации научного проекта помогает российский опыт? Об этом - в сюжете Sputnik.

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видео трансплантация банк стволовые клетки пуповинной крови ученые центр передовых технологий при министерстве инновационного развития республики узбекистан оксана чарышникова наргиза циферова