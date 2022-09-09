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В Узбекистане появится банк стволовых клеток - видео
В Узбекистане появится банк стволовых клеток - видео
Создание банка стволовых клеток пуповинной крови станет еще одной ступенью к развитию клеточной трансплантологии в стране, считают ученые.
2022-09-09T19:42+0500
2022-09-09T19:42+0500
видео
медицина
наука
трансплантация органов
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Ученые Узбекистана работают над созданием национального банка стволовых клеток пуповинной крови человека. Государственный научный проект реализует Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан. Подробнее о проекте корреспонденту Sputnik рассказали специалисты центра Оксана Чарышникова и Наргиза Циферова.Ученые являются членами Регионального Общества регенеративной медицины, основанного в Москве.По словам ученых, еще до этого проекта Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии уже имел практический опыт по пересадке собственных клеток костного мозга человека. Создание банка стволовых клеток станет ступенькой к дальнейшему развитию клеточной трансплантологии в республике.Могут ли сегодня родители сохранить стволовые клетки своего новорожденного ребенка и как в реализации научного проекта помогает российский опыт? Об этом - в сюжете Sputnik.
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видео трансплантация банк стволовые клетки пуповинной крови ученые центр передовых технологий при министерстве инновационного развития республики узбекистан оксана чарышникова наргиза циферова
видео трансплантация банк стволовые клетки пуповинной крови ученые центр передовых технологий при министерстве инновационного развития республики узбекистан оксана чарышникова наргиза циферова

В Узбекистане появится банк стволовых клеток - видео

19:42 09.09.2022
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Создание банка стволовых клеток пуповинной крови станет еще одной ступенью к развитию клеточной трансплантологии в стране, считают ученые.
Ученые Узбекистана работают над созданием национального банка стволовых клеток пуповинной крови человека. Государственный научный проект реализует Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан. Подробнее о проекте корреспонденту Sputnik рассказали специалисты центра Оксана Чарышникова и Наргиза Циферова.
Ученые являются членами Регионального Общества регенеративной медицины, основанного в Москве.
"В ноябре состоится очередной конгресс регенеративной медицины. В этом году мы обязательно будем участвовать в работе Конгресса, где представим свои разработки. Это отличная площадка, где учёные, работающим в области клеточных технологий получают уникальную возможность прослушать лекции ведущих российский и зарубежных специалистов, ознакомиться с работами российских учёных, заявить о своих разработках, задать вопросы, получить ответы, понять в каком направлении двигаться дальше", - рассказали исследователи.
По словам ученых, еще до этого проекта Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии уже имел практический опыт по пересадке собственных клеток костного мозга человека. Создание банка стволовых клеток станет ступенькой к дальнейшему развитию клеточной трансплантологии в республике.
Могут ли сегодня родители сохранить стволовые клетки своего новорожденного ребенка и как в реализации научного проекта помогает российский опыт? Об этом - в сюжете Sputnik.
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