В Узбекистане появится банк стволовых клеток - видео
Создание банка стволовых клеток пуповинной крови станет еще одной ступенью к развитию клеточной трансплантологии в стране, считают ученые.
Ученые Узбекистана работают над созданием национального банка стволовых клеток пуповинной крови человека. Государственный научный проект реализует Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан. Подробнее о проекте корреспонденту Sputnik рассказали специалисты центра Оксана Чарышникова и Наргиза Циферова.
Ученые являются членами Регионального Общества регенеративной медицины, основанного в Москве.
"В ноябре состоится очередной конгресс регенеративной медицины. В этом году мы обязательно будем участвовать в работе Конгресса, где представим свои разработки. Это отличная площадка, где учёные, работающим в области клеточных технологий получают уникальную возможность прослушать лекции ведущих российский и зарубежных специалистов, ознакомиться с работами российских учёных, заявить о своих разработках, задать вопросы, получить ответы, понять в каком направлении двигаться дальше", - рассказали исследователи.
По словам ученых, еще до этого проекта Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр гематологии уже имел практический опыт по пересадке собственных клеток костного мозга человека. Создание банка стволовых клеток станет ступенькой к дальнейшему развитию клеточной трансплантологии в республике.
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