https://uz.sputniknews.ru/20220909/v-uzbekistane-snova-mojno-reklamirovat-mestnoe-pivo-i-vino-27921951.html

В Узбекистане снова можно рекламировать местное пиво и вино

В Узбекистане снова можно рекламировать местное пиво и вино

Новую редакцию закона "О рекламе" приняла законодательная палата парламента.

2022-09-09T14:48+0500

2022-09-09T14:48+0500

2022-09-09T14:48+0500

общество

реклама

пиво

вино

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня в Узбекистане вновь разрешается реклама пива и вина местного производства в соответствии с законом "О рекламе" в новой редакции, вступившем в силу девятого сентября.Новую редакцию закона "О рекламе" приняла законодательная палата парламента в декабре 2021 года и одобрил сенат в марте текущего года. Документ вступил в силу спустя три месяца со дня его официальной публикации - с девятого сентября.Рекламировать алкогольную продукцию теперь можно в залах гостиниц, предприятий торговли и общественного питания, где продается пиво и вино, а также в местах их демонстрации и дегустации.Местные производители пива и вина также могут рекламировать свою продукцию в железнодорожном и воздушном транспорте, по телевидению и радио в ночное время (с 23.00 до 7.00).Реклама алкогольной продукции в Узбекистане запрещалась прежней версией закона "О рекламе", принятой в 2010 году.Читайте также:На узбекском: вступит в силу новый закон о рекламе

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