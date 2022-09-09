https://uz.sputniknews.ru/20220909/video-meditsina-turizm-transport---kakie-proekty-rossiya-realizuet-v-uzbekistane-27945543.html
Видео: медицина, туризм, транспорт - какие проекты Россия реализует в Узбекистане
Видео: медицина, туризм, транспорт - какие проекты Россия реализует в Узбекистане
Российские компании активно реализуют проекты на базе специализированных кластеров в Узбекистане. Каким направлениям уделяют особое внимание рассказал торговый представитель РФ в Узбекистане.
2022-09-09T21:07+0500
2022-09-09T21:07+0500
2022-09-09T21:07+0500
видео
инвестпроекты
россия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/09/27941108_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c78c14003f43842545a75a549818f904.jpg
Россия занимает первое место по числу созданных в Узбекистане совместных предприятий. Это около 3000 компаний. О новых проектах между Москвой и Ташкентом в интервью корреспонденту Sputnik Анне Черкасовой рассказывает Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Насколько вырос экспорт текстиля из Узбекистана в Россию? Как проходит сотрудничество в области туризма? Над чем работают Москва и Ташкент в области медицины? Обо всем этом Константин Злыгостев рассказал в интервью.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/09/27941108_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2362803ea76d23729ea1dba83bc794fa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео проекты узбекистан россия инвестиции торговый представитель россии в узбекистане константин злыгостев свободные экономические зоны инвестиции
видео проекты узбекистан россия инвестиции торговый представитель россии в узбекистане константин злыгостев свободные экономические зоны инвестиции
Видео: медицина, туризм, транспорт - какие проекты Россия реализует в Узбекистане
Российские компании активно реализуют проекты на базе специализированных кластеров в Узбекистане. Каким направлениям уделяют особое внимание рассказал торговый представитель РФ в Узбекистане.
Россия занимает первое место по числу созданных в Узбекистане совместных предприятий. Это около 3000 компаний. О новых проектах между Москвой и Ташкентом в интервью корреспонденту Sputnik Анне Черкасовой рассказывает Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
"Для российских компаний как никогда актуально рассмотреть возможность локализации производств, хотя бы частично, на территории дружественных стран. И Узбекистан является в этом плане перспективной и привлекательной площадкой. Рынок страны открыт российскому бизнесу, руководством республики на протяжении последних лет проводится целенаправленная политика по привлечению зарубежных инвесторов, в том числе российских, и созданию наиболее выгодных условий для реализации совместных проектов", - сказал он.
Насколько вырос экспорт текстиля из Узбекистана в Россию? Как проходит сотрудничество в области туризма? Над чем работают Москва и Ташкент в области медицины? Обо всем этом Константин Злыгостев рассказал в интервью
.