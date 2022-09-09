https://uz.sputniknews.ru/20220909/video-meditsina-turizm-transport---kakie-proekty-rossiya-realizuet-v-uzbekistane-27945543.html

Видео: медицина, туризм, транспорт - какие проекты Россия реализует в Узбекистане

Видео: медицина, туризм, транспорт - какие проекты Россия реализует в Узбекистане

Российские компании активно реализуют проекты на базе специализированных кластеров в Узбекистане. Каким направлениям уделяют особое внимание рассказал торговый представитель РФ в Узбекистане.

2022-09-09T21:07+0500

2022-09-09T21:07+0500

2022-09-09T21:07+0500

видео

инвестпроекты

россия

узбекистан

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Россия занимает первое место по числу созданных в Узбекистане совместных предприятий. Это около 3000 компаний. О новых проектах между Москвой и Ташкентом в интервью корреспонденту Sputnik Анне Черкасовой рассказывает Торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Насколько вырос экспорт текстиля из Узбекистана в Россию? Как проходит сотрудничество в области туризма? Над чем работают Москва и Ташкент в области медицины? Обо всем этом Константин Злыгостев рассказал в интервью.

россия

узбекистан

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2022

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

видео проекты узбекистан россия инвестиции торговый представитель россии в узбекистане константин злыгостев свободные экономические зоны инвестиции