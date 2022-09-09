Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20220909/vladimir-norov--utverjden-na-doljnost-ministra-inostrannyx-del--27926062.html
Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел
Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел
Ранее Норов занимал пост исполняющего обязанности главы МИДа.
2022-09-09T13:57+0500
2022-09-09T14:18+0500
политика
владимир норов
мид узбекистана
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1a/26520662_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8614ba3df2e10b4c19a90f719fab6e6c.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня, девятого сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. На нем депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Владимира Имамовича Норова на должность министра иностранных дел Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената.Ранее Владимир Норов занимал пост исполняющего обязанности главы МИДа.Напомним: Норов был назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, исполняющим обязанности главы МИДа в апреле, когда Абдулазиз Камилов, руководивший внешнеполитическим ведомством с 2012 года, перешел на должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.Владимир Имамович Норов родился в 1955 году. В 1976 году окончил Бухарский Государственный педагогический институт, в 1985 году окончил Академию МВД СССР, в 1990 году — адъюнктуру Академии МВД СССР. Получил степень кандидата юридических наук, также награжден орденом "Мехнат шухрати" в 2003 году.За свою карьеру он был послом Узбекистана в Германии, Швейцарии, Польше, государствах Бенилюкс, был главой миссии Узбекистана в ЕС и НАТО. В 2006−2010 годах возглавлял Министерство иностранных дел. Норов также занимал должность директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.Читайте также:Норов принял участие в министерской встрече в Саудовской Аравии - подробности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1a/26520662_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9a3b8fb349a3f041abbca3e4c0d08cb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир норов биография назначили владимира норова утвержден на должность министра иностранных дел новости заявления когда кто где кадровые перестановки политика мид узбекистана новый глава мида министр иностранных дел кем был где работал до этого ранее что окончил закончил образование карьера награды известные факты биографии сенат олий мажлис заседание законодательной нижней палаты парламента
владимир норов биография назначили владимира норова утвержден на должность министра иностранных дел новости заявления когда кто где кадровые перестановки политика мид узбекистана новый глава мида министр иностранных дел кем был где работал до этого ранее что окончил закончил образование карьера награды известные факты биографии сенат олий мажлис заседание законодательной нижней палаты парламента

Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел

13:57 09.09.2022 (обновлено: 14:18 09.09.2022)
© Фото: МИД УзбекистанаВладимир Норов
Владимир Норов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2022
© Фото: МИД Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В соответствии с действующим законодательством, кандидатуры членов Кабинета Министров, министров, до их назначения на должность рассматриваются депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня, девятого сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
На нем депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Владимира Имамовича Норова на должность министра иностранных дел Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената.
Ранее Владимир Норов занимал пост исполняющего обязанности главы МИДа.
Напомним: Норов был назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, исполняющим обязанности главы МИДа в апреле, когда Абдулазиз Камилов, руководивший внешнеполитическим ведомством с 2012 года, перешел на должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.
Владимир Имамович Норов родился в 1955 году. В 1976 году окончил Бухарский Государственный педагогический институт, в 1985 году окончил Академию МВД СССР, в 1990 году — адъюнктуру Академии МВД СССР. Получил степень кандидата юридических наук, также награжден орденом "Мехнат шухрати" в 2003 году.
За свою карьеру он был послом Узбекистана в Германии, Швейцарии, Польше, государствах Бенилюкс, был главой миссии Узбекистана в ЕС и НАТО. В 2006−2010 годах возглавлял Министерство иностранных дел. Норов также занимал должность директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.
Читайте также:
Норов принял участие в министерской встрече в Саудовской Аравии - подробности
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0