https://uz.sputniknews.ru/20220909/vladimir-norov--utverjden-na-doljnost-ministra-inostrannyx-del--27926062.html

Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел

Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел

Ранее Норов занимал пост исполняющего обязанности главы МИДа.

2022-09-09T13:57+0500

2022-09-09T13:57+0500

2022-09-09T14:18+0500

политика

владимир норов

мид узбекистана

кадровые перестановки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1a/26520662_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8614ba3df2e10b4c19a90f719fab6e6c.jpg

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня, девятого сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. На нем депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Владимира Имамовича Норова на должность министра иностранных дел Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената.Ранее Владимир Норов занимал пост исполняющего обязанности главы МИДа.Напомним: Норов был назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, исполняющим обязанности главы МИДа в апреле, когда Абдулазиз Камилов, руководивший внешнеполитическим ведомством с 2012 года, перешел на должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.Владимир Имамович Норов родился в 1955 году. В 1976 году окончил Бухарский Государственный педагогический институт, в 1985 году окончил Академию МВД СССР, в 1990 году — адъюнктуру Академии МВД СССР. Получил степень кандидата юридических наук, также награжден орденом "Мехнат шухрати" в 2003 году.За свою карьеру он был послом Узбекистана в Германии, Швейцарии, Польше, государствах Бенилюкс, был главой миссии Узбекистана в ЕС и НАТО. В 2006−2010 годах возглавлял Министерство иностранных дел. Норов также занимал должность директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.Читайте также:Норов принял участие в министерской встрече в Саудовской Аравии - подробности

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владимир норов биография назначили владимира норова утвержден на должность министра иностранных дел новости заявления когда кто где кадровые перестановки политика мид узбекистана новый глава мида министр иностранных дел кем был где работал до этого ранее что окончил закончил образование карьера награды известные факты биографии сенат олий мажлис заседание законодательной нижней палаты парламента