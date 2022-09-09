https://uz.sputniknews.ru/20220909/vladimir-norov--utverjden-na-doljnost-ministra-inostrannyx-del--27926062.html
Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел
Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел
Ранее Норов занимал пост исполняющего обязанности главы МИДа.
2022-09-09T13:57+0500
2022-09-09T13:57+0500
2022-09-09T14:18+0500
политика
владимир норов
мид узбекистана
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1a/26520662_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8614ba3df2e10b4c19a90f719fab6e6c.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня, девятого сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. На нем депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Владимира Имамовича Норова на должность министра иностранных дел Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба Сената.Ранее Владимир Норов занимал пост исполняющего обязанности главы МИДа.Напомним: Норов был назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, исполняющим обязанности главы МИДа в апреле, когда Абдулазиз Камилов, руководивший внешнеполитическим ведомством с 2012 года, перешел на должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.Владимир Имамович Норов родился в 1955 году. В 1976 году окончил Бухарский Государственный педагогический институт, в 1985 году окончил Академию МВД СССР, в 1990 году — адъюнктуру Академии МВД СССР. Получил степень кандидата юридических наук, также награжден орденом "Мехнат шухрати" в 2003 году.За свою карьеру он был послом Узбекистана в Германии, Швейцарии, Польше, государствах Бенилюкс, был главой миссии Узбекистана в ЕС и НАТО. В 2006−2010 годах возглавлял Министерство иностранных дел. Норов также занимал должность директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.Читайте также:Норов принял участие в министерской встрече в Саудовской Аравии - подробности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1a/26520662_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9a3b8fb349a3f041abbca3e4c0d08cb7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир норов биография назначили владимира норова утвержден на должность министра иностранных дел новости заявления когда кто где кадровые перестановки политика мид узбекистана новый глава мида министр иностранных дел кем был где работал до этого ранее что окончил закончил образование карьера награды известные факты биографии сенат олий мажлис заседание законодательной нижней палаты парламента
владимир норов биография назначили владимира норова утвержден на должность министра иностранных дел новости заявления когда кто где кадровые перестановки политика мид узбекистана новый глава мида министр иностранных дел кем был где работал до этого ранее что окончил закончил образование карьера награды известные факты биографии сенат олий мажлис заседание законодательной нижней палаты парламента
Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел
13:57 09.09.2022 (обновлено: 14:18 09.09.2022)
В соответствии с действующим законодательством, кандидатуры членов Кабинета Министров, министров, до их назначения на должность рассматриваются депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Сегодня, девятого сентября, состоялось очередное пленарное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.
На нем депутаты рассмотрели и одобрили кандидатуру Владимира Имамовича Норова на должность министра иностранных дел Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба
Сената.
Ранее Владимир Норов занимал пост исполняющего обязанности главы МИДа.
Напомним: Норов был назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана, исполняющим обязанности главы МИДа в апреле, когда Абдулазиз Камилов, руководивший внешнеполитическим ведомством с 2012 года, перешел на должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте по вопросам внешней политики и безопасности.
Владимир Имамович Норов родился в 1955 году. В 1976 году окончил Бухарский Государственный педагогический институт, в 1985 году окончил Академию МВД СССР, в 1990 году — адъюнктуру Академии МВД СССР. Получил степень кандидата юридических наук, также награжден орденом "Мехнат шухрати" в 2003 году.
За свою карьеру он был послом Узбекистана в Германии, Швейцарии, Польше, государствах Бенилюкс, был главой миссии Узбекистана в ЕС и НАТО. В 2006−2010 годах возглавлял Министерство иностранных дел. Норов также занимал должность директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества.