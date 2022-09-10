https://uz.sputniknews.ru/20220910/27945894.html

Первый признак развивающегося алкоголизма назвала врач

Первый признак развивающегося алкоголизма назвала врач

На начальной стадии алкоголизма люди могут выпивать только по выходным или по вечерам в будни.

2022-09-10T08:00+0500

2022-09-10T08:00+0500

2022-09-10T08:00+0500

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алкоголизм

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Первым тревожным признаком алкоголизма является мечта о выпивке в выходные или после работы в будни. Об этом агентству Ura.ru рассказала главврач наркологической клиники "Спасение" Кира Устюгова.По ее словам, на начальной стадии болезни люди могут выпивать только по выходным или по вечерам в будни.Со временем количество и крепость употребляемого алкоголя начинают расти. В этом случае необходимо обратиться за помощью к специалисту.Читайте также: Как правильно делать перерывы на работе: советы врача

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