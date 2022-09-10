https://uz.sputniknews.ru/20220910/27945894.html
Первый признак развивающегося алкоголизма назвала врач
Первый признак развивающегося алкоголизма назвала врач
На начальной стадии алкоголизма люди могут выпивать только по выходным или по вечерам в будни.
2022-09-10T08:00+0500
2022-09-10T08:00+0500
2022-09-10T08:00+0500
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алкоголизм
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Первым тревожным признаком алкоголизма является мечта о выпивке в выходные или после работы в будни. Об этом агентству Ura.ru рассказала главврач наркологической клиники "Спасение" Кира Устюгова.По ее словам, на начальной стадии болезни люди могут выпивать только по выходным или по вечерам в будни.Со временем количество и крепость употребляемого алкоголя начинают расти. В этом случае необходимо обратиться за помощью к специалисту.Читайте также: Как правильно делать перерывы на работе: советы врача
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мнение врача советы алкоголизм симптом признак первый мечта о выпивке только в выходные вечером в будни совет нарколога
мнение врача советы алкоголизм симптом признак первый мечта о выпивке только в выходные вечером в будни совет нарколога
Первый признак развивающегося алкоголизма назвала врач
На начальной стадии алкоголизма люди могут выпивать только по выходным или по вечерам в будни.
Первым тревожным признаком алкоголизма является мечта о выпивке в выходные или после работы в будни. Об этом агентству Ura.ru
рассказала главврач наркологической клиники "Спасение" Кира Устюгова.
По ее словам, на начальной стадии болезни люди могут выпивать только по выходным или по вечерам в будни.
"Человек начинает мотивировать себя, что он заедет в магазин после работы или дождется выходных, чтобы выпить. Он испытывает эйфорию от предстоящего процесса", — пояснила она.
Со временем количество и крепость употребляемого алкоголя начинают расти. В этом случае необходимо обратиться за помощью к специалисту.