https://uz.sputniknews.ru/20220910/amanbay-orynbaev-izbran-v-senat-27946369.html

Аманбай Орынбаев избран в Сенат

Аманбай Орынбаев избран в Сенат

На совместном заседании местных кенгашей председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана выбрали членом Сената Олий Мажлиса

2022-09-10T08:39+0500

2022-09-10T08:39+0500

2022-09-10T08:39+0500

политика

каракалпакстан

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. В ходе совместного заседания местных кенгашей народных депутатов 9 сентября председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали членом Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщает пресс-служба парламента Каракалпакстана.Аманбай Орынбаев стал председателем Жокаргы Кенеса в августе текущего года. Ранее он работал на различных должностях в системе МВД, до июля 2022 года был министром внутренних дел Каракалпакстана, первым заместителем председателя Совета министров региона по вопросам экологии и развития Приаралья.Читайте также: Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел

каракалпакстан

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аманбай орынбаев председатель жокаргы кенес республика каракалпакстан сенат олий мажлиса совместное заседание кенгашей народных депутатов