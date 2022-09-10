https://uz.sputniknews.ru/20220910/amanbay-orynbaev-izbran-v-senat-27946369.html
Аманбай Орынбаев избран в Сенат
Аманбай Орынбаев избран в Сенат
На совместном заседании местных кенгашей председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана выбрали членом Сената Олий Мажлиса
2022-09-10T08:39+0500
2022-09-10T08:39+0500
2022-09-10T08:39+0500
политика
каракалпакстан
сенат олий мажлиса узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0a/27946214_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_d5e19b31df09c6d1bc5c58e6fcd559f1.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. В ходе совместного заседания местных кенгашей народных депутатов 9 сентября председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали членом Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщает пресс-служба парламента Каракалпакстана.Аманбай Орынбаев стал председателем Жокаргы Кенеса в августе текущего года. Ранее он работал на различных должностях в системе МВД, до июля 2022 года был министром внутренних дел Каракалпакстана, первым заместителем председателя Совета министров региона по вопросам экологии и развития Приаралья.Читайте также: Владимир Норов утвержден на должность министра иностранных дел
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/0a/27946214_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_aa772956e992705386114593d2608460.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аманбай орынбаев председатель жокаргы кенес республика каракалпакстан сенат олий мажлиса совместное заседание кенгашей народных депутатов
аманбай орынбаев председатель жокаргы кенес республика каракалпакстан сенат олий мажлиса совместное заседание кенгашей народных депутатов
Аманбай Орынбаев избран в Сенат
На совместном заседании местных кенгашей председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана выбрали членом Сената Олий Мажлиса
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik.
В ходе совместного заседания местных кенгашей народных депутатов 9 сентября председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана избрали членом Сената Олий Мажлиса. Об этом сообщает
пресс-служба парламента Каракалпакстана.
Аманбай Орынбаев стал председателем Жокаргы Кенеса в августе текущего года. Ранее он работал на различных должностях в системе МВД, до июля 2022 года был министром внутренних дел Каракалпакстана, первым заместителем председателя Совета министров региона по вопросам экологии и развития Приаралья.