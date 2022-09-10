https://uz.sputniknews.ru/20220910/covid-19-infitsirovannyx-vyyavili-v-chetyrex-regionax--27962776.html
COVID-19: инфицированных выявили в четырех регионах
COVID-19: инфицированных выявили в четырех регионах
О ситуации с ковидом в Узбекистане читайте в материале.
2022-09-10T17:32+0500
2022-09-10T17:32+0500
2022-09-10T17:32+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 924. В течение прошедших суток зарегистрированы 17 (накануне – 18) новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.Заболевшие зафиксированы в столице (9), Сурхандарьинской (3), Ташкентской (3) областях и Республике Каракалпакстан (2).Минздрав по-прежнему не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
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covid 19 сколько инфицированных выявили в регионах о ситуации с коронавирусной инфекцией в узбекистане новые данные статистика новости ковид коронавирус
covid 19 сколько инфицированных выявили в регионах о ситуации с коронавирусной инфекцией в узбекистане новые данные статистика новости ковид коронавирус
COVID-19: инфицированных выявили в четырех регионах
О ситуации с коронавирусной инфекцией в Узбекистане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 924. В течение прошедших суток зарегистрированы 17 (накануне – 18) новых случаев, сообщает пресс-служба
Минздрава.
Заболевшие зафиксированы в столице (9), Сурхандарьинской (3), Ташкентской (3) областях и Республике Каракалпакстан (2).
Минздрав по-прежнему не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.