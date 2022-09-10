https://uz.sputniknews.ru/20220910/covid-19-infitsirovannyx-vyyavili-v-chetyrex-regionax--27962776.html

COVID-19: инфицированных выявили в четырех регионах

COVID-19: инфицированных выявили в четырех регионах

О ситуации с ковидом в Узбекистане читайте в материале.

2022-09-10T17:32+0500

2022-09-10T17:32+0500

2022-09-10T17:32+0500

общество

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. На сегодняшний день общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 924. В течение прошедших суток зарегистрированы 17 (накануне – 18) новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.Заболевшие зафиксированы в столице (9), Сурхандарьинской (3), Ташкентской (3) областях и Республике Каракалпакстан (2).Минздрав по-прежнему не публикует данные о выздоровевших за прошедшие сутки.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте

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