https://uz.sputniknews.ru/20220910/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-10-meropriyatiy-v-tashkente--27946828.html
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
Открытие хоккейного сезона, музыкальный фестиваль и премьера спектакля. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2022-09-10T09:59+0500
2022-09-10T09:59+0500
2022-09-10T10:35+0500
культура
ташкент
выходные
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Суббота, 10 августаЗрители увидят историко-революционный фильм "Стачка".Место: 139 Documentary CenterВремя: 17.00Вход свободныйТелефон для справок: (+998) 99- 926- 0139Гостей ждет живое исполнении столичной группы.Место: VM барВремя: 19.00Стоимость билета: 20 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 90−097−1941На сцене Дворца "Дружба народов" пройдет концерт юмористической группы Bravo.Место: Дворец "Дружба народов"Время: 19.00Стоимость билета: от 40 до 300 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Театр "Ильхом" приглашает на open-air вечеринку в честь открытия 47-го театрального сезона. Для гостей выступят DalaHast, DJ Auroboros и DJ Island.Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"Время: 21.00Стоимость билета: 40 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−241−2241Каждый участник сможет продемонстрировать свои музыкальные и танцевальные способности. За музыкальное настроение будет отвечать группа Gayazov$ Brother$, дуэт HammAli & Navai и певица Minelli.Место: площадка за гостиницей Hyatt и Национальной библиотекой им. А. НавоиВремя: 19.00Вход свободныйВоскресенье, 11 августаПроект основан на книге Дженни Нордберг "Подпольные девочки Кабула в поисках скрытого сопротивления в Афганистане".Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"Стоимость билета: от 104 до 136 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−241−2241Участников ждет неформальное общение с основателем 139 Documentary Center Тимуром Карповым. А также возможность ознакомиться с фотопроектом, научиться сканировать и ретушировать.Место: 139 Documentary CenterВремя: 18.00Стоимость участия: 250 тыс. сумовЗрителей ждут соревнования по бодибилдингу, фитнесу и по бодифитнесу.Место: концертный зал "Зарафшан"Время: 13.00Стоимость билета: 100 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−232−1632, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Участники узнают, как освоить профессию, какие программы используют профессионалы и сколько зарабатывает видеомонтажер.Место: учебный центр ProwebВремя: 12.00, 18.00 (на русском языке)Вход свободный (необходима предварительная регистрация)Ташкентский клуб "Хумо" сыграет с казахстанским "Номад" в рамках Открытого чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy.Место: Humo ArenaВремя: 17.00Стоимость билета: от 12 до 63 тыс. сумовТелефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Читайте также: Дождь и солнце – прогноз погоды на 10 сентября
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узбекистан ташкент афиша мероприятий выходные куда сходить "хумо" открытие сезона хоккей документальный фильм 139 documentary center театр ильхом мастер-классы
узбекистан ташкент афиша мероприятий выходные куда сходить "хумо" открытие сезона хоккей документальный фильм 139 documentary center театр ильхом мастер-классы
Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
09:59 10.09.2022 (обновлено: 10:35 10.09.2022)
Открытие хоккейного сезона, музыкальный фестиваль и премьера спектакля. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 10 августа
Показ фильма в 139 Documentary Center
Зрители увидят историко-революционный фильм "Стачка".
Место: 139 Documentary Center
Телефон для справок: (+998) 99- 926- 0139
Выступление Popeloff Trio
Гостей ждет живое исполнении столичной группы.
Стоимость билета: 20 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 90−097−1941
На сцене Дворца "Дружба народов" пройдет концерт юмористической группы Bravo.
Место: Дворец "Дружба народов"
Стоимость билета: от 40 до 300 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Open-air вечеринка в театре "Ильхом"
Театр "Ильхом" приглашает на open-air вечеринку в честь открытия 47-го театрального сезона. Для гостей выступят DalaHast, DJ Auroboros и DJ Island.
Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"
Стоимость билета: 40 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−241−2241
Музыкальный фестиваль-2022
Каждый участник сможет продемонстрировать свои музыкальные и танцевальные способности. За музыкальное настроение будет отвечать группа Gayazov$ Brother$, дуэт HammAli & Navai и певица Minelli.
Место: площадка за гостиницей Hyatt и Национальной библиотекой им. А. Навои
Воскресенье, 11 августа
Премьера спектакля "Подпольные девочки" в театре "Ильхом"
Проект основан на книге Дженни Нордберг "Подпольные девочки Кабула в поисках скрытого сопротивления в Афганистане".
Место: Театр Марка Вайля "Ильхом"
Стоимость билета: от 104 до 136 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−241−2241
Встреча c фотографом Тимуром Карповым
Участников ждет неформальное общение с основателем 139 Documentary Center Тимуром Карповым. А также возможность ознакомиться с фотопроектом, научиться сканировать и ретушировать.
Место: 139 Documentary Center
Стоимость участия: 250 тыс. сумов
Первый Кубок Содружества по фитнесу и бодибилдингу
Зрителей ждут соревнования по бодибилдингу, фитнесу и по бодифитнесу.
Место: концертный зал "Зарафшан"
Стоимость билета: 100 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−232−1632, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Бесплатные лекции о профессии видеомонтажера
Участники узнают, как освоить профессию, какие программы используют профессионалы и сколько зарабатывает видеомонтажер.
Место: учебный центр Proweb
Время: 12.00, 18.00 (на русском языке)
Вход свободный (необходима предварительная регистрация)
Открытие хоккейного сезона
Ташкентский клуб "Хумо" сыграет с казахстанским "Номад" в рамках Открытого чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy.
Стоимость билета: от 12 до 63 тыс. сумов
Телефоны для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072