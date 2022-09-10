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Дождь и солнце – прогноз погоды на 10 сентября
Дождь и солнце – прогноз погоды на 10 сентября
По данным синоптиков, в субботу в отдельных регионах республики ожидается дождь
2022-09-10T09:18+0500
2022-09-10T10:05+0500
общество
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прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, на большей части территории республики 10 сентября будет без осадков, переменная облачность. Дождь и гроза возможны лишь в Каракалпакстане, Хорезмской области и в горах.Во всех регионах страны, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и горных районов, возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду с пыльным поземком.Ожидаемая температура воздуха днем:В столице небольшая переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 32-34 градусов.Читайте также: В Ташкенте пройдет флешмоб "Спортивных послов ШОС"
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погода прогноз погоды без осадков переменная облачность дождь гроза усиление ветра пыльный поземок
погода прогноз погоды без осадков переменная облачность дождь гроза усиление ветра пыльный поземок

Дождь и солнце – прогноз погоды на 10 сентября

09:18 10.09.2022 (обновлено: 10:05 10.09.2022)
© pixabay.com/MolnarSzabolcsErdely дождливое-окно-заход-солнца
дождливое-окно-заход-солнца - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2022
© pixabay.com/MolnarSzabolcsErdely
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По данным синоптиков, в субботу в отдельных регионах республики ожидается дождь
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, на большей части территории республики 10 сентября будет без осадков, переменная облачность. Дождь и гроза возможны лишь в Каракалпакстане, Хорезмской области и в горах.
Во всех регионах страны, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и горных районов, возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду с пыльным поземком.
Ожидаемая температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 23-28 градусов;
Бухарская, Навоийская области – 28-33 градуса;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 30-35 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 34-39 градусов;
Предгорные и горные районы – 23-28 градусов.
В столице небольшая переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 32-34 градусов.
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