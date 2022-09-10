https://uz.sputniknews.ru/20220910/dojd-i-solntse--prognoz-pogody-na-10-sentyabrya-27946471.html

Дождь и солнце – прогноз погоды на 10 сентября

Дождь и солнце – прогноз погоды на 10 сентября

По данным синоптиков, в субботу в отдельных регионах республики ожидается дождь

2022-09-10T09:18+0500

2022-09-10T09:18+0500

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общество

погода

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, на большей части территории республики 10 сентября будет без осадков, переменная облачность. Дождь и гроза возможны лишь в Каракалпакстане, Хорезмской области и в горах.Во всех регионах страны, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и горных районов, возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду с пыльным поземком.Ожидаемая температура воздуха днем:В столице небольшая переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 32-34 градусов.Читайте также: В Ташкенте пройдет флешмоб "Спортивных послов ШОС"

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