https://uz.sputniknews.ru/20220910/dojd-i-solntse--prognoz-pogody-na-10-sentyabrya-27946471.html
Дождь и солнце – прогноз погоды на 10 сентября
Дождь и солнце – прогноз погоды на 10 сентября
По данным синоптиков, в субботу в отдельных регионах республики ожидается дождь
2022-09-10T09:18+0500
2022-09-10T09:18+0500
2022-09-10T10:05+0500
общество
погода
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/05/23157281_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d0522fa2b27df9087bccc99085707e6d.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, на большей части территории республики 10 сентября будет без осадков, переменная облачность. Дождь и гроза возможны лишь в Каракалпакстане, Хорезмской области и в горах.Во всех регионах страны, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и горных районов, возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду с пыльным поземком.Ожидаемая температура воздуха днем:В столице небольшая переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 32-34 градусов.Читайте также: В Ташкенте пройдет флешмоб "Спортивных послов ШОС"
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/05/23157281_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_403e7abf3850e35d34705b4d8d95b689.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода прогноз погоды без осадков переменная облачность дождь гроза усиление ветра пыльный поземок
погода прогноз погоды без осадков переменная облачность дождь гроза усиление ветра пыльный поземок
Дождь и солнце – прогноз погоды на 10 сентября
09:18 10.09.2022 (обновлено: 10:05 10.09.2022)
По данным синоптиков, в субботу в отдельных регионах республики ожидается дождь
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, на большей части территории республики 10 сентября будет без осадков, переменная облачность. Дождь и гроза возможны лишь в Каракалпакстане, Хорезмской области и в горах.
Во всех регионах страны, кроме Андижанской, Наманганской и Ферганской областей и горных районов, возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду с пыльным поземком.
Ожидаемая температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область – 23-28 градусов;
Бухарская, Навоийская области – 28-33 градуса;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области, Ферганская долина – 30-35 градусов;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области – 34-39 градусов;
Предгорные и горные районы – 23-28 градусов.
В столице небольшая переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 32-34 градусов.