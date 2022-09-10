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Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Великобритании - видео
Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Великобритании - видео
Новым монархом стал принц Чарльз — сын умершей королевы.
2022-09-10T12:45+0500
2022-09-10T12:45+0500
2022-09-10T12:45+0500
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Новый король Карл III провел первую личную встречу с новым премьером Великобритании Лиз Трасс, передает Sputnik Кыргызстан.Букингемский дворец опубликовал кадры с аудиенции.Напомним, 8 сентября скончалась королева Елизавета II, ей было 96 лет. Она правила королевством более 70 лет. По закону трон перешел к ее сыну — принцу Чарльзу, который взял себе тронное имя Карл III. Ему 74 года.Пятого сентября бывшую главу британского МИД Лиз Трасс избрали премьер-министром Великобритании. Елизавета II приняла Трасс за два дня до своей смерти.Читайте также:Королева умерла. Выживет ли монархия?
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видео карл iii провел первую аудиенцию с премьер министром великобритании видео лиз трасс принц чарльз новый король англии новости заявления
видео карл iii провел первую аудиенцию с премьер министром великобритании видео лиз трасс принц чарльз новый король англии новости заявления
Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Великобритании - видео
Новым монархом стал принц Чарльз — сын умершей королевы.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Новый король Карл III провел первую личную встречу с новым премьером Великобритании Лиз Трасс, передает Sputnik Кыргызстан
.
Букингемский дворец опубликовал кадры с аудиенции.
Напомним, 8 сентября скончалась королева Елизавета II, ей было 96 лет. Она правила королевством более 70 лет. По закону трон перешел к ее сыну — принцу Чарльзу, который взял себе тронное имя Карл III. Ему 74 года.
Пятого сентября бывшую главу британского МИД Лиз Трасс избрали премьер-министром Великобритании. Елизавета II приняла Трасс за два дня до своей смерти.