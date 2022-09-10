https://uz.sputniknews.ru/20220910/karl-iii-provel-pervuyu-audientsiyu-s-premer-ministrom-velikobritanii---video-27956441.html

Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Великобритании - видео

Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Великобритании - видео

Новым монархом стал принц Чарльз — сын умершей королевы.

2022-09-10T12:45+0500

2022-09-10T12:45+0500

2022-09-10T12:45+0500

в мире

великобритания

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Новый король Карл III провел первую личную встречу с новым премьером Великобритании Лиз Трасс, передает Sputnik Кыргызстан.Букингемский дворец опубликовал кадры с аудиенции.Напомним, 8 сентября скончалась королева Елизавета II, ей было 96 лет. Она правила королевством более 70 лет. По закону трон перешел к ее сыну — принцу Чарльзу, который взял себе тронное имя Карл III. Ему 74 года.Пятого сентября бывшую главу британского МИД Лиз Трасс избрали премьер-министром Великобритании. Елизавета II приняла Трасс за два дня до своей смерти.Читайте также:Королева умерла. Выживет ли монархия?

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