https://uz.sputniknews.ru/20220909/koroleva-umerla-vyjivet-li-monarxiya-27920764.html

Королева умерла. Выживет ли монархия?

Королева умерла. Выживет ли монархия?

Смерть британской королевы Елизаветы II банально и нелепо называть смертью эпохи, но именно так о ней уже говорят.

2022-09-09T13:46+0500

2022-09-09T13:46+0500

2022-09-09T13:46+0500

колумнисты

монархия

королева елизавета

елизавета ii

смерть

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И это естественно: почти все ее подданные младше ее, а абсолютное большинство родилось и выросло при ее 70-летнем правлении, ну а для остального мира она действительно была живым символом Соединенного Королевства, пишет колумнист РИА Новости Петр Акопов.Самый долгоправящий монарх в британской истории и самый пожилой из глав государств современного мира — все рекорды ее правления нет смысла перечислять. Как и вспоминать ее биографию: о ней написано множество книг и снято несколько фильмов (самый интересный из которых — сериал "Корона" — через пару месяцев покажет уже пятый сезон, и его действительно можно рекомендовать к просмотру). Теперь королева умерла. Оставим британцам возгласы "Да здравствует король!" — нам же интересно понять, что действительно уходит вместе с Елизаветой.Начнем с Британии. Для нее это действительно не просто смена вех. Ушел человек, который начинал свое правление в Британской империи, пусть уже и начавшей свой распад, но все еще огромной. А сейчас смерть королевы ставит под вопрос существование уже самого Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Да, на кону стоит ни больше ни меньше единство островной монархии: в очереди на выход стоит Шотландия, косо смотрит и Северная Ирландия. Через три дня после смерти Елизаветы новый монарх Карл III должен посетить все составные части королевства, включая Уэльс. Но как его встретят в шотландском Эдинбурге? Королева самой своей личностью скрепляла единство страны — теперь этой важнейшей скрепы нет. И при жизни Елизаветы шансы на удержание Шотландии в среднесрочной перспективе представлялись не очень высокими, что уж говорить теперь.Но не окажется ли под угрозой и сам институт монархии? Сейчас, конечно, будет всплеск монархических чувств, но что будет потом, ведь в британском обществе периодически набирали силу республиканские настроения. Не падет ли последняя реальная (не путать с неограниченной) европейская монархия? Нет. Потому что управление Великобританией до сих пор находится в руках аристократии, пусть и сильно изменившейся. Именно аристократия, сросшаяся с Сити (мировой финансовый центр), правит Британией при помощи служащей ей политической элиты — и никто не позволит ломать существующий порядок. Монархия в Британии сохранилась именно потому, что в ней сохранилась реальная аристократия. В отличие от тех Скандинавских стран, где монархия уже давно является просто декоративным элементом, устраивающим правящие элиты, или Испании, где она была восстановлена для поддержания единства страны.Раньше британская аристократия считалась достаточно худородной на фоне итальянских и немецких родов, но в результате многовековой борьбы Британии против Европы континентальная аристократия была повержена: ее лишили монархий, а значит, и формы для существования. Британская империя не просто пережила другие европейские империи — она приложила свою руку к их гибели.Насмешки над бессмысленностью "формальной" британской монархии, над тем, что королева не имеет реальной власти, просто глупы: именно сохранение монархии в последние 100 лет символизировало преимущество Британии над остальными европейскими державами. Потому что, в отличие от них, ею по-прежнему управляли потомственные элиты, то есть те, кто имел опыт, знания и деньги. Да, во Франции и Германии, Италии и даже Австрии сохранились представители старых элит, но там они давно уже были сильно ослаблены, разбавлены, вынуждены маскироваться. Их потеснили от власти — в отличие от Британии. Британская аристократия тоже вынуждена мимикрировать под вкусы толпы, но при этом она цепко держит власть в своих руках, управляя через доверенных лиц. Таких, например, как Борис Джонсон — не клоун, а вполне реальный представитель лучших традиций британской элиты.То, что эта элита глубоко враждебна России, не значит, что мы должны ее недооценивать. Это по-прежнему одна из самых сильных национальных элит в мире, а по некоторым параметрам даже самая сильная. Определение "национальных" в данном случае не должно вводить в заблуждение: к обычным англичанам или шотландцам она относится очень условно, да и презирает их не меньше, чем русских или китайцев. При этом в ее состав могут входить представители любых национальностей — ассимилированные и, самое главное, воспитанные в "итонском духе". То есть ощущающие себя избранными из избранных, предназначенными для большой игры от имени и по поручению Соединенного Королевства.Но как же тогда такая сильная элита могла довести страну до такого состояния, что ей угрожает распад? Дело в том, что британская элита не мыслит национальными категориями: как и ее "младшая сестра" — американская — она оперирует глобальным масштабом. Даже распад Соединенного Королевства не уменьшит ее амбиций — а их у нее все еще хватает. И это не только англосаксонский мир (хотя США, конечно, не являются банальной марионеткой Британии, но в интеллектуальном и стратегическом плане американские элиты — это "младшие сестры" британских), но и выстроенная за столетия сеть глобальных институтов и финансов, кадров и связей.В ближайшие годы британской элите, конечно, предстоит приложить массу усилий для обновления монархии, но нет сомнений, что лондонские креативщики придумают новый имидж королевской семьи — такой, который можно будет успешно продать все менее белым подданным Его Величества. Торопиться они не будут: новый образ монархии будут примерять уже на принца Уильяма, ставшего сейчас наследником и новым принцем Уэльским. А управлять Британией будут все те же потомственные правители, старые семьи, лишь одна из которых носит фамилию Виндзор.

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2022

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

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Петр Акопов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

королева умерла выживет ли монархия смерть британской королевы елизаветы ii банально и нелепо называть смертью эпохи но именно так о ней уже говорят