Победитель конкурса документальных фильмов получил дорогой приз
В Ташкенте завершился конкурс документальных фильмов в рамках цикла "Сердце народа". Победителю конкурса вручили главный приз – автомобиль Chevrolet Cobalt.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Ташкенте на Аллее Литераторов состоялась торжественная церемония награждения создателей документальных фильмов в рамках цикла "Сердце народа", сообщает корреспондент Sputnik.
Среди 24 фильмов, представленных на конкурс, жюри выбрало киноленту режиссера Хусана Рашидова "Чолпон. Мемуары птиц".
"Чолпон. Мемуары птиц" - мой фильм, за который я получил приз. Конечно, мы надеялись на успех, ведь команда, которая работала над фильмом, проделала огромную работу. Около 300 человек трудились над картиной. Очень признателен нашему уважаемому президенту за возможности, которые предоставляются молодым кинематографистам, документалистам, за такие огромные стимулы. Хотел поблагодарить всех, кто причастен к нашей общей победе – свою команду, родителей, преподавателей. Такой мощной творческой мотивации и настолько крупных призов в истории нашего кинематографа еще не было", - отметил победитель конкурса, режиссер-постановщик Хусан Рашидов.
АКУ наградила победителей конкурса документального кино
Руководителям столичных вузах вручили подарочные альбомы с флешками всех 24 фильмов цикла "Сердце народа", а режиссеров-документалистов наградили планшетами.
На церемонии награждения конкурса также выступили генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов и директор ГУП “Киностудия документальных и хроникальных фильмов” Фуркат Усманов, которые поздравили победителя и сказали ему несколько теплых слов.
Напомним: 20 мая 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе торжественного открытия Аллеи Литераторов поручил Агентству кинематографии совместно со столичными вузами создать цикл документальных фильмов о великих поэтах и писателях, памятники которым установлены на Аллее.
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