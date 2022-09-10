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Победитель конкурса документальных фильмов получил дорогой приз
Победитель конкурса документальных фильмов получил дорогой приз
В Ташкенте завершился конкурс документальных фильмов.
2022-09-10T16:51+0500
2022-09-10T16:51+0500
культура
конкурс
фильм
кино
автомобиль
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Ташкенте на Аллее Литераторов состоялась торжественная церемония награждения создателей документальных фильмов в рамках цикла "Сердце народа", сообщает корреспондент Sputnik.Среди 24 фильмов, представленных на конкурс, жюри выбрало киноленту режиссера Хусана Рашидова "Чолпон. Мемуары птиц".Руководителям столичных вузах вручили подарочные альбомы с флешками всех 24 фильмов цикла "Сердце народа", а режиссеров-документалистов наградили планшетами. На церемонии награждения конкурса также выступили генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов и директор ГУП “Киностудия документальных и хроникальных фильмов” Фуркат Усманов, которые поздравили победителя и сказали ему несколько теплых слов.Напомним: 20 мая 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе торжественного открытия Аллеи Литераторов поручил Агентству кинематографии совместно со столичными вузами создать цикл документальных фильмов о великих поэтах и писателях, памятники которым установлены на Аллее.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-10 мероприятий в Ташкенте
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победитель конкурса документальных фильмов сердце народа какой получил подарок дорогой приз в ташкенте завершился конкурс документальных фильмов в рамках цикла сердце народа машина автомобиль авто новости заявления кино фильм режиссер хусан рашидов чолпон мемуары птиц chevrolet cobalt
победитель конкурса документальных фильмов сердце народа какой получил подарок дорогой приз в ташкенте завершился конкурс документальных фильмов в рамках цикла сердце народа машина автомобиль авто новости заявления кино фильм режиссер хусан рашидов чолпон мемуары птиц chevrolet cobalt

Победитель конкурса документальных фильмов получил дорогой приз

16:51 10.09.2022
© Агентство Кинематографии Узбекистана АКУ наградила победителей конкурса документального кино
АКУ наградила победителей конкурса документального кино - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2022
© Агентство Кинематографии Узбекистана
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В Ташкенте завершился конкурс документальных фильмов в рамках цикла "Сердце народа". Победителю конкурса вручили главный приз – автомобиль Chevrolet Cobalt.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Ташкенте на Аллее Литераторов состоялась торжественная церемония награждения создателей документальных фильмов в рамках цикла "Сердце народа", сообщает корреспондент Sputnik.
Среди 24 фильмов, представленных на конкурс, жюри выбрало киноленту режиссера Хусана Рашидова "Чолпон. Мемуары птиц".
"Чолпон. Мемуары птиц" - мой фильм, за который я получил приз. Конечно, мы надеялись на успех, ведь команда, которая работала над фильмом, проделала огромную работу. Около 300 человек трудились над картиной. Очень признателен нашему уважаемому президенту за возможности, которые предоставляются молодым кинематографистам, документалистам, за такие огромные стимулы. Хотел поблагодарить всех, кто причастен к нашей общей победе – свою команду, родителей, преподавателей. Такой мощной творческой мотивации и настолько крупных призов в истории нашего кинематографа еще не было", - отметил победитель конкурса, режиссер-постановщик Хусан Рашидов.
© Агентство Кинематографии Узбекистана АКУ наградила победителей конкурса документального кино
АКУ наградила победителей конкурса документального кино - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2022
АКУ наградила победителей конкурса документального кино
© Агентство Кинематографии Узбекистана
Руководителям столичных вузах вручили подарочные альбомы с флешками всех 24 фильмов цикла "Сердце народа", а режиссеров-документалистов наградили планшетами.
На церемонии награждения конкурса также выступили генеральный директор Агентства кинематографии Республики Узбекистан Фирдавс Абдухаликов и директор ГУП “Киностудия документальных и хроникальных фильмов” Фуркат Усманов, которые поздравили победителя и сказали ему несколько теплых слов.
Напомним: 20 мая 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе торжественного открытия Аллеи Литераторов поручил Агентству кинематографии совместно со столичными вузами создать цикл документальных фильмов о великих поэтах и писателях, памятники которым установлены на Аллее.
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