Победитель конкурса документальных фильмов получил дорогой приз

"Чолпон. Мемуары птиц" - мой фильм, за который я получил приз. Конечно, мы надеялись на успех, ведь команда, которая работала над фильмом, проделала огромную работу. Около 300 человек трудились над картиной. Очень признателен нашему уважаемому президенту за возможности, которые предоставляются молодым кинематографистам, документалистам, за такие огромные стимулы. Хотел поблагодарить всех, кто причастен к нашей общей победе – свою команду, родителей, преподавателей. Такой мощной творческой мотивации и настолько крупных призов в истории нашего кинематографа еще не было", - отметил победитель конкурса, режиссер-постановщик Хусан Рашидов.