https://uz.sputniknews.ru/20220910/shuxrat-vafaev-poluchil-novoe-naznachenie-27956748.html

Шухрат Вафаев получил новое назначение

Шухрат Вафаев получил новое назначение

Про очередные кадровые перестановки читайте в материале.

2022-09-10T12:02+0500

2022-09-10T12:02+0500

2022-09-10T12:09+0500

политика

кадровые перестановки

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Указом главы государства Шухрат Вафаев назначен генеральным директором Агентства стратегических реформ при президенте и в связи с этим освобожден от должности заместителя министра инвестиций и внешней торговли. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Шухрат Абдушарифович Вафаев родился в 1968 году в Ташкенте. Окончил Московский инженерно- строительный институт, Ташкентский государственный экономический университет и университет Джонcа Хопкинса.В свое время работал в системе Центрального банка, Кабинете министров и Министерства финансов.В 2018-2019 годах был исполнительным директором Фонда реконструкции и развития– заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям.Позже Шухрат Вафаев был назначен на должность заместителя министра инвестиций и внешней торговли.Ранее сообщалось, что на базе Агентства стратегического развития создается Агентство стратегических реформ при президенте. Генеральный директор Агентства и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности президентом.Читайте также:Аманбай Орынбаев избран в Сенат

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шухрат вафаев получил новое назначение кадровые перестановки новости заявления биография генеральным директором агентства стратегических реформ при президенте