https://uz.sputniknews.ru/20220910/shuxrat-vafaev-poluchil-novoe-naznachenie-27956748.html
Шухрат Вафаев получил новое назначение
Шухрат Вафаев получил новое назначение
Про очередные кадровые перестановки читайте в материале.
2022-09-10T12:02+0500
2022-09-10T12:02+0500
2022-09-10T12:09+0500
политика
кадровые перестановки
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Указом главы государства Шухрат Вафаев назначен генеральным директором Агентства стратегических реформ при президенте и в связи с этим освобожден от должности заместителя министра инвестиций и внешней торговли. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Шухрат Абдушарифович Вафаев родился в 1968 году в Ташкенте. Окончил Московский инженерно- строительный институт, Ташкентский государственный экономический университет и университет Джонcа Хопкинса.В свое время работал в системе Центрального банка, Кабинете министров и Министерства финансов.В 2018-2019 годах был исполнительным директором Фонда реконструкции и развития– заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям.Позже Шухрат Вафаев был назначен на должность заместителя министра инвестиций и внешней торговли.Ранее сообщалось, что на базе Агентства стратегического развития создается Агентство стратегических реформ при президенте. Генеральный директор Агентства и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности президентом.Читайте также:Аманбай Орынбаев избран в Сенат
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шухрат вафаев получил новое назначение кадровые перестановки новости заявления биография генеральным директором агентства стратегических реформ при президенте
шухрат вафаев получил новое назначение кадровые перестановки новости заявления биография генеральным директором агентства стратегических реформ при президенте
Шухрат Вафаев получил новое назначение
12:02 10.09.2022 (обновлено: 12:09 10.09.2022)
Про очередные кадровые перестановки читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Указом главы государства Шухрат Вафаев назначен генеральным директором Агентства стратегических реформ при президенте и в связи с этим освобожден от должности заместителя министра инвестиций и внешней торговли. Об этом сообщает пресс-служба
президента Узбекистана.
Шухрат Абдушарифович Вафаев родился в 1968 году в Ташкенте. Окончил Московский инженерно- строительный институт, Ташкентский государственный экономический университет и университет Джонcа Хопкинса.
В свое время работал в системе Центрального банка, Кабинете министров и Министерства финансов.
В 2018-2019 годах был исполнительным директором Фонда реконструкции и развития– заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям.
Позже Шухрат Вафаев был назначен на должность заместителя министра инвестиций и внешней торговли.
Ранее сообщалось, что на базе Агентства стратегического развития создается Агентство стратегических реформ при президенте. Генеральный директор Агентства и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности президентом.