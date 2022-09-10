https://uz.sputniknews.ru/20220910/ultimatum-putina-po-gazu-zastavil-es-pomenyat-svoe-reshenie-27961476.html
Ультиматум Путина по газу заставил ЕС поменять свое решение
Ультиматум Путина по газу заставил ЕС поменять свое решение
Важное заявление Путина в ходе ВЭФ быстро подействовало на европейских чиновников.
2022-09-10T15:29+0500
2022-09-10T15:29+0500
2022-09-10T15:29+0500
россия
газ
владимир путин
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Предупреждение президента России Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от одного из своих принципиальных решений, пишет The Telegraph.Колумнист издания Том Рис уточняет, что речь идет о потолке цен на газ, который активно обсуждался последнее время.По словам автора, на недавнем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках.Рис указывает, что в данный момент Европа переживает острый кризис, вызванный одновременно скачком цен на энергоносители и их дефицитом.Ранее министры финансов G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций против России.В ответ на это Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что РФ может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов.Читайте также:У жителей Европы будут неслыханные проблемы с урожаем — экономист
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ультиматум путина по газу заставил ес поменять свое решение европа евросоюз газ вэф заявления новости важное заявление российского лидера в ходе восточного экономического форума во владивостоке быстро подействовало на европейских чиновников
ультиматум путина по газу заставил ес поменять свое решение европа евросоюз газ вэф заявления новости важное заявление российского лидера в ходе восточного экономического форума во владивостоке быстро подействовало на европейских чиновников
Ультиматум Путина по газу заставил ЕС поменять свое решение
Важное заявление российского лидера в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке быстро подействовало на европейских чиновников.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Предупреждение президента России Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от одного из своих принципиальных решений, пишет The Telegraph
.
Колумнист издания Том Рис уточняет, что речь идет о потолке цен на газ, который активно обсуждался последнее время.
"Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения", - говорится в публикации.
По словам автора, на недавнем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках.
Рис указывает, что в данный момент Европа переживает острый кризис, вызванный одновременно скачком цен на энергоносители и их дефицитом.
"Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме", заключает аналитик.
Ранее министры финансов G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций против России.
В ответ на это Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что РФ может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов.