https://uz.sputniknews.ru/20220910/ultimatum-putina-po-gazu-zastavil-es-pomenyat-svoe-reshenie-27961476.html

Ультиматум Путина по газу заставил ЕС поменять свое решение

Ультиматум Путина по газу заставил ЕС поменять свое решение

Важное заявление Путина в ходе ВЭФ быстро подействовало на европейских чиновников.

2022-09-10T15:29+0500

2022-09-10T15:29+0500

2022-09-10T15:29+0500

россия

газ

владимир путин

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Предупреждение президента России Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от одного из своих принципиальных решений, пишет The Telegraph.Колумнист издания Том Рис уточняет, что речь идет о потолке цен на газ, который активно обсуждался последнее время.По словам автора, на недавнем совещании министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках.Рис указывает, что в данный момент Европа переживает острый кризис, вызванный одновременно скачком цен на энергоносители и их дефицитом.Ранее министры финансов G7, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций против России.В ответ на это Путин, выступая на ВЭФ, заявил, что РФ может прекратить поставки топлива странам, власти которых будут вести политику, приводящую к нарушению контрактов.Читайте также:У жителей Европы будут неслыханные проблемы с урожаем — экономист

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ультиматум путина по газу заставил ес поменять свое решение европа евросоюз газ вэф заявления новости важное заявление российского лидера в ходе восточного экономического форума во владивостоке быстро подействовало на европейских чиновников