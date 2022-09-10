https://uz.sputniknews.ru/20220910/uzbekistantsy-zagrebli-zoloto-na-sorevnovaniyax-po-akademicheskoy-greble--foto-27962988.html

Узбекистанцы "загребли" золото на соревнованиях по академической гребле — фото

Узбекистанцы "загребли" золото на соревнованиях по академической гребле — фото

В состязаниях участвовали сборные Беларуси, Китая, России и Узбекистана.

2022-09-10T18:13+0500

2022-09-10T18:13+0500

2022-09-10T18:13+0500

спорт

узбекистан

академическая гребля

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана заняли первое место в общекомандном зачете международного турнира по академической гребле, состоявшегося в российском Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского Комитета республики. В состязаниях участвовали сборные России, Китая, Беларуси и Узбекистана. "Отрадно отметить, что наши соотечественники, завоевавшие по 2 золотые и серебряные, а также 1 бронзовую медали получили первое место в общекомандном зачете", - говорится в сообщении комитета.Золотых наград узбекистанцы удостоились в соревнованиях на дистанции 800 метров в программах M8+ и LM1x, серебряные медали спортсмены завоевали в дисциплинах W1x и W4x и бронзу в состязаниях M2x.Второе место на соревнованиях заняла сборная из России, третью позицию на пьедестале получил Китай.Международная Владивостокская регата - масштабное соревнование по академической гребле, которое прошло в рамках официальной спортивной программы Восточного экономического форума. Регата проводилась первый раз и объединила не только спортсменов и любителей спорта Приморья, но и болельщиков из других регионов.VII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Читайте также:В Ташкенте пройдет флешмоб "Спортивных послов ШОС"

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