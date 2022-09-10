https://uz.sputniknews.ru/20220910/v-chexii-dopustili-vyxod-vengrii-iz-evrosoyuza--27958924.html

В Чехии допустили выход Венгрии из Евросоюза

В Чехии допустили выход Венгрии из Евросоюза

Чешский министр Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России.

2022-09-10T14:07+0500

2022-09-10T14:07+0500

2022-09-10T14:07+0500

в мире

венгрия

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы."В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — заявил Бек.На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Читайте также:Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Великобритании - видео

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