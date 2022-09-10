https://uz.sputniknews.ru/20220910/v-chexii-dopustili-vyxod-vengrii-iz-evrosoyuza--27958924.html
В Чехии допустили выход Венгрии из Евросоюза
В Чехии допустили выход Венгрии из Евросоюза
Чешский министр Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России.
2022-09-10T14:07+0500
2022-09-10T14:07+0500
2022-09-10T14:07+0500
в мире
венгрия
евросоюз
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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы."В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — заявил Бек.На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Читайте также:Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Великобритании - видео
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в чехии допустили выход венгрии из евросоюза чешский министр по европейским вопросам бек допустил выход венгрии из ес из за россии новости заявления венгрия ес россия рф в мире что происходит санкции газ нефть спецоперация война
в чехии допустили выход венгрии из евросоюза чешский министр по европейским вопросам бек допустил выход венгрии из ес из за россии новости заявления венгрия ес россия рф в мире что происходит санкции газ нефть спецоперация война
В Чехии допустили выход Венгрии из Евросоюза
Чешский министр по европейским вопросам Бек допустил выход Венгрии из ЕС из-за России.
ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Позиция Венгрии по отношениям с Россией может привести к выходу Будапешта из Евросоюза, заявил
в эфире радиостанции Český rozhlas Plus министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек.
Политик выделил отличающуюся от других членов блока позицию Венгрии по санкциям против Москвы.
"В ЕС переговоры часто тяжелые, и их могут вести многие страны. Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу", — заявил Бек.
На уточняющий вопрос ведущего министр уточнил, что допускает возможность выхода Венгрии из Евросоюза.
По словам Бека, он планирует много работать в ближайшие месяцы, чтобы удержать Будапешт в фарватере общеевропейской политики.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.