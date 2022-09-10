https://uz.sputniknews.ru/20220910/v-uzbekistane-sozdadut-agentstvo-dlya-otsenki-effektivnosti-reform-27960012.html

В Узбекистане создадут Агентство для оценки эффективности реформ

В Узбекистане создадут Агентство для оценки эффективности реформ

С 1 октября внедрят новый порядок реализации реформ в сферах и отраслях.

2022-09-10T14:48+0500

2022-09-10T14:48+0500

2022-09-10T14:48+0500

общество

узбекистан

реформы

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство стратегических реформ при президенте. Шавкат Мирзиёев подписал соответствующий указ "О дополнительных мерах по ускорению стратегических реформ".В документе отмечается, что в условиях стремительно меняющейся политико-экономической ситуации необходима реализация действенных реформ в новых направлениях. Они направлены на обеспечение устойчивого развития национальной экономики, повышению ее конкурентоспособности и росту человеческого капитала.Агентство стратегических реформ при президенте создадут на базе Агентства стратегического развития. Его основными задачами являются:Под председательством президента образуется Совет Агентства стратегических реформ.С 1 октября внедряется новый порядок реализации реформ в сферах и отраслях, их координации и оценки результативности. В частности, Агентство составляет план работ по реформируемым соответствующим сферам и отраслям на следующий год, формирует проектные группы и составляет "дорожные карты".При этом министерства и ведомства могут привлекать и использовать средства МФИ, иностранные организации и зарубежных специалистов только при согласовании с Агентством.Читайте также:Экологическое сотрудничество в рамках ШОС — перспективы

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в узбекистане создадут агентство для оценки эффективности реформ агентство стратегических реформ при президенте новости заявления