https://uz.sputniknews.ru/20220910/ekologicheskoe-sotrudnichestvo-v-ramkax-shos--perspektivy-27953431.html

Экологическое сотрудничество в рамках ШОС — перспективы

Экологическое сотрудничество в рамках ШОС — перспективы

Страны-члены ШОС на саммите поднимут вопросы внедрения экологически чистых технологий.

2022-09-10T13:26+0500

2022-09-10T13:26+0500

2022-09-10T13:26+0500

шос

саммит шос-2022 в самарканде

экология

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ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. В настоящее время Узбекистан активно продвигает программу "Зеленый пояс" ШОС и комплексное решение экологических проблем Аральского региона (в рамках резолюции ГА ООН).В преддверии саммита ШОС в Самарканде про экологические инициативы стран-членов Организации рассказали начальник отдела Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев и главный научный сотрудник МИЦА Нозим Хасанов, сообщает корреспондент Sputnik.По их словам, для продвижения природоохранной повестки страны-члены ШОС постоянно предлагают новые мероприятия.Так, Китай продвигает разработку Соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, создание Института экологического развития, платформы по обмену информацией и базы экологических инноваций ШОС. Казахстан выступает за составление реестра экологических проблем стран-членов Организации, разработку Экосистемной цифровой карты ШОС, программы по фитолесомелиорации осушенного дна Аральского моря и развития особо охраняемых природных территорий и экологического туризма. Таджикистан призывает поддержать создание Международного фонда защиты ледников, а Индия предлагает создать рабочую группу по инновациям и стартапам-экосистемы.Например, в Договоре о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 16 августа 2007 г. отдельной статьей закреплено, что стороны развивают сотрудничество в сфере охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования, принимают необходимые меры по разработке и реализации специальных программ и проектов в этих сферах.В 2019 году принята специальная Программа развития экологического благополучия городов ШОС, которая нацелена на предотвращение загрязнения окружающей среды, адаптацию и смягчение последствий изменений климата, обеспечение экологической безопасности мегаполисов, управление отходами и др. По словам Файзиева и Хасанова, страны-члены ШОС намерены налаживать активный диалог с международными институтами с целью реализации совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения экологически чистых технологий, повышения удельного веса "зеленой" экономики.Читайте также:Самые важные экономические инициативы Узбекистана в ШОС — обзор

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экологическое сотрудничество в рамках шос перспективы страны члены шос на предстоящем саммите поднимут вопросы внедрения экологически чистых технологий повышения удельного веса зелёной экономики новости заявления экология охрана окружающей среды в узбекистане