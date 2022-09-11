https://uz.sputniknews.ru/20220911/kompanii-iz-oae-investiruyut-v-uzbekistanskuyu-tes-1-mlrd-27950756.html

Компании из ОАЭ инвестируют в узбекистанскую ТЭС 1$ млрд

Компании из ОАЭ инвестируют в узбекистанскую ТЭС 1$ млрд

В энергосистеме Узбекистана действуют более 50 электростанций мощностью 15 ГВт.

2022-09-11T10:02+0500

2022-09-11T10:02+0500

2022-09-11T10:02+0500

экономика

узбекистан

тэс

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инвестиции

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистан и компании Mubadala и TAQA из Объединенных Арабских Эмиратов создадут СП по управлению и модернизации Талимарджанской тепловой электростанции с объемом инвестиций в $1 млрд, сообщает пресс-служба узбекистанского Министерства инвестиций и внешней торговли."Девятого сентября в Ташкенте состоялась торжественная церемония подписания соглашений, предусматривающих масштабные инвестиции компаний из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala и TAQA в Талимарджанскую ТЭС", — говорится в сообщении министерства.По данным пресс-службы, подписанные соглашения предусматривают создание совместного предприятия с уставным капиталом в $300 млн, которое будет осуществлять управление Талимарджанской ТЭС. Эмиратские компании инвестируют в проект около $1 млрд в виде 80% доли в СП и $700 млн, направляемых на погашение кредитов электростанции."Подписанные соглашения открывают возможности для дальнейших инвестиций компаний из ОАЭ в расширение генерирующих мощностей Талимарджанской ТЭС и других тепловых электростанций путем оснащения их самыми современными парогазовыми установками (ПГУ. — Прим. ред.) комбинированного цикла выработки электроэнергии", — добавили в ведомстве."Узбекэнерго" в декабре 2004 года ввело в эксплуатацию первый энергоблок Талимарджанской ТЭС проектной мощностью 800 мегаватт. В январе 2017-го южнокорейские Daewoo и Hyundai осуществили модернизацию Талимарджанской ТЭС стоимостью $1,28 млрд. По условиям контракта, консорциум осуществил строительство под ключ на станции двух ПГУ комбинированного цикла по 450 мегаватт. Поставщиком ПГУ выступила японская Mitsubishi Corporation. С вводом двух новых ПГУ выработка электроэнергии на ТЭС увеличилась в 2,3 раза — до 10,4 млрд кВт*ч.В энергосистеме Узбекистана действует более 50 электростанций общей мощностью порядка 15 ГВт, в том числе общая мощность 11 тепловых электростанций — 13,1 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. При этом Узбекистан за последние три года возобновил импорт электроэнергии из соседних стран Центральной Азии для удовлетворения потребностей населения и промышленности, особенно в пиковую нагрузку в зимнее время.Читайте также:В Узбекистане создадут Агентство для оценки эффективности реформ

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компании из оаэ инвестируют в узбекистанскую тэс 1млрд долларов узбекистан и компании mubadala и taqa из объединенных арабских эмиратов создадут сп по управлению и модернизации талимарджанской тепловой электростанции с объемом инвестиций в 1 миллиард долларов