https://uz.sputniknews.ru/20220911/mid-rf-rossiya-ne-planiruet-evakuatsiyu-posolstva-v-afganistane-posle-terakta-27987362.html
МИД РФ: Россия не планирует эвакуацию посольства в Афганистане после теракта
МИД РФ: Россия не планирует эвакуацию посольства в Афганистане после теракта
В результате теракта у здания посольства России в Афганистане погибли два сотрудника дипмиссии.
2022-09-11T19:35+0500
2022-09-11T19:35+0500
2022-09-11T19:35+0500
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посольство
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теракт
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Москва не планирует эвакуацию посольства России в Афганистане после теракта. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. В данное время посольство России находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.Читайте также:
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мид рф россия не планирует эвакуацию посольства в афганистане после теракта в результате теракта у здания посольства россии в афганистане погибли два сотрудника дипмиссии
мид рф россия не планирует эвакуацию посольства в афганистане после теракта в результате теракта у здания посольства россии в афганистане погибли два сотрудника дипмиссии
МИД РФ: Россия не планирует эвакуацию посольства в Афганистане после теракта
В результате теракта у здания посольства России в Афганистане погибли два сотрудника дипмиссии.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Москва не планирует эвакуацию посольства России в Афганистане после теракта. Об этом сообщил
спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Даже мысли такой не возникало. И не предвидится", - заявил Кабулов, отвечая на вопрос о возможности заморозки работы посольства и эвакуации сотрудников.
Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии.
В данное время посольство России находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава российского МИД Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.