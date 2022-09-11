https://uz.sputniknews.ru/20220911/premer-ministr-indii-primet-uchastie-v-sammite-shos-po-priglasheniyu-mirziyoeva-27995866.html
Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС по приглашению Мирзиёева
Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС по приглашению Мирзиёева
Премьер-министр Индии проведет ряд двустороннх встреч на полях саммита.
2022-09-11T18:13+0500
2022-09-11T18:13+0500
2022-09-11T18:22+0500
саммит шос-2022 в самарканде
премьер-министр
индия
саммит
шос
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите глав-государств ШОС в Самарканде по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Индии.В ведомстве сообщают, что в ходе саммита лидеры подведут итоги деятельности Организации за последние два десяилетия и обсудят состояние и перспективы многостороннего сотрудничества, а также обсудят актуальные вопросы регионального и глобального значения.Также премьер-министр Индии проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита.Напомним: в четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.
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премьер министр индии примет участие в саммите шос по приглашению мирзиёева премьер министр индии проведет ряд двустороннх встреч на полях саммита
премьер министр индии примет участие в саммите шос по приглашению мирзиёева премьер министр индии проведет ряд двустороннх встреч на полях саммита
Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС по приглашению Мирзиёева
18:13 11.09.2022 (обновлено: 18:22 11.09.2022)
Премьер-министр Индии проведет ряд двустороннх встреч на полях саммита в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите глав-государств ШОС в Самарканде по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает
пресс-служба министерства иностранных дел Индии.
В ведомстве сообщают, что в ходе саммита лидеры подведут итоги деятельности Организации за последние два десяилетия и обсудят состояние и перспективы многостороннего сотрудничества, а также обсудят актуальные вопросы регионального и глобального значения.
Также премьер-министр Индии проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита.
Напомним: в четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.