https://uz.sputniknews.ru/20220911/premer-ministr-indii-primet-uchastie-v-sammite-shos-po-priglasheniyu-mirziyoeva-27995866.html

Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС по приглашению Мирзиёева

Премьер-министр Индии примет участие в саммите ШОС по приглашению Мирзиёева

Премьер-министр Индии проведет ряд двустороннх встреч на полях саммита.

2022-09-11T18:13+0500

2022-09-11T18:13+0500

2022-09-11T18:22+0500

саммит шос-2022 в самарканде

премьер-министр

индия

саммит

шос

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в саммите глав-государств ШОС в Самарканде по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Индии.В ведомстве сообщают, что в ходе саммита лидеры подведут итоги деятельности Организации за последние два десяилетия и обсудят состояние и перспективы многостороннего сотрудничества, а также обсудят актуальные вопросы регионального и глобального значения.Также премьер-министр Индии проведет несколько двусторонних встреч на полях саммита.Напомним: в четверг в Самарканде стартует саммит глав-государств Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие лидеры государств-членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные президенты.

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премьер министр индии примет участие в саммите шос по приглашению мирзиёева премьер министр индии проведет ряд двустороннх встреч на полях саммита