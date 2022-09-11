https://uz.sputniknews.ru/20220911/uzbekistanskie-bortsy-zanyali-pervoe-mesto-na-chempionate-azii--27983403.html

Узбекистанские борцы заняли первое место на чемпионате Азии

Узбекистанские борцы заняли первое место на чемпионате Азии

О том, как прошел юниорский ЧА в Таиланде и как встретили узбекистанских атлетов в Ташкенте - читайте в нашем материале.

2022-09-11T13:27+0500

2022-09-11T13:27+0500

2022-09-11T13:27+0500

спорт

чемпионат азии

азия

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узбекистанцы

борьба

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юниоры

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Узбекистанские спортсмены в субботу вернулись в Ташкент с чемпионата Азии по борьбе среди юниоров. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития спорта Узбекистана.Соревнования проходили в Таиланде с 4 по 8 сентября, где за победу боролись более 100 атлетов из 12 стран. На турнире борцы из Узбекистана завоевали 18 медалей, из которых 14 наград высшего достоинства, одна - серебряная и четыре бронзовые медали. Таким образом, в общекомандном зачете узбекистанские спортсмены заняли первое место.Юных атлетов в аэропорту Ташкента в субботу встретили представители министерства развития спорта, федерации борьбы, родные и журналисты.Читайте также:Стартовала продажа билетов на ЧМ по дзюдо в Ташкенте

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узбекистанские борцы заняли первое место на чемпионате азии как прошел юниорский ча в таиланде и как встретили узбекистанских атлетов в ташкенте