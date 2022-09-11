https://uz.sputniknews.ru/20220911/v-tashkente-proshel-fleshmob-sportivnye-poslanniki-shanxayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-27987194.html

В Ташкенте прошел флешмоб “Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества”

В Ташкенте прошел флешмоб “Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества”

О том, как прошло мероприятие с участием именитых спортсменов - читайте в нашем материале.

2022-09-11T18:54+0500

2022-09-11T18:54+0500

2022-09-11T18:54+0500

саммит шос-2022 в самарканде

ташкент

флешмоб

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спортсмен

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В субботу в столичном "Национальном парке" прошли мастер-классы звезд узбекистанского и мирового спорта, а также массовый флешмоб, организованный в рамках проекта “Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества”. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.В мероприятии приняли участие десятки именитых атлетов из Узбекистана и других стран. Таким образом, у гостей была возможность встретиться со звездами мирового спорта.Данный проект стал важной платформой для дальнейшего укрепления дружественных отношений между странами региона посредством спорта, об этом заявил министр развития спорта Адхам Икрамов в своей приветственной речи. В мероприятии также приняли участие вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, руководство министерства развития спорта и НОК, ряд представителей дипломатического корпуса республики.Проект "Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества" был впервые запущен в преддверии Саммита глав государств-членов ШОС, который пройдёт 15-16 сентября в Самарканде.

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в ташкенте прошел флешмоб спортивные посланники шанхайской организации сотрудничества о том как прошло мероприятие с участием именитых спортсменов национальный парк кто принимал участие фото министр спорта