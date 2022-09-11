https://uz.sputniknews.ru/20220911/v-tashkente-proshel-fleshmob-sportivnye-poslanniki-shanxayskoy-organizatsii-sotrudnichestva-27987194.html
В Ташкенте прошел флешмоб “Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества”
В Ташкенте прошел флешмоб “Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества”
О том, как прошло мероприятие с участием именитых спортсменов - читайте в нашем материале.
2022-09-11T18:54+0500
2022-09-11T18:54+0500
2022-09-11T18:54+0500
саммит шос-2022 в самарканде
ташкент
флешмоб
шос
спорт
спортсмен
мероприятие
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ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. В субботу в столичном "Национальном парке" прошли мастер-классы звезд узбекистанского и мирового спорта, а также массовый флешмоб, организованный в рамках проекта “Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества”. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.В мероприятии приняли участие десятки именитых атлетов из Узбекистана и других стран. Таким образом, у гостей была возможность встретиться со звездами мирового спорта.Данный проект стал важной платформой для дальнейшего укрепления дружественных отношений между странами региона посредством спорта, об этом заявил министр развития спорта Адхам Икрамов в своей приветственной речи. В мероприятии также приняли участие вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, руководство министерства развития спорта и НОК, ряд представителей дипломатического корпуса республики.Проект "Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества" был впервые запущен в преддверии Саммита глав государств-членов ШОС, который пройдёт 15-16 сентября в Самарканде.
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в ташкенте прошел флешмоб спортивные посланники шанхайской организации сотрудничества о том как прошло мероприятие с участием именитых спортсменов национальный парк кто принимал участие фото министр спорта
в ташкенте прошел флешмоб спортивные посланники шанхайской организации сотрудничества о том как прошло мероприятие с участием именитых спортсменов национальный парк кто принимал участие фото министр спорта
В Ташкенте прошел флешмоб “Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества”
О том, как прошло мероприятие с участием именитых спортсменов - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
В субботу в столичном "Национальном парке" прошли мастер-классы звезд узбекистанского и мирового спорта, а также массовый флешмоб, организованный в рамках проекта “Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества”. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
В мероприятии приняли участие десятки именитых атлетов из Узбекистана и других стран. Таким образом, у гостей была возможность встретиться со звездами мирового спорта.
Данный проект стал важной платформой для дальнейшего укрепления дружественных отношений между странами региона посредством спорта, об этом заявил министр развития спорта Адхам Икрамов в своей приветственной речи.
В мероприятии также приняли участие вице-президент Олимпийского совета Азии Отабек Умаров, руководство министерства развития спорта и НОК, ряд представителей дипломатического корпуса республики.
Проект "Спортивные посланники Шанхайской организации сотрудничества" был впервые запущен в преддверии Саммита глав государств-членов ШОС, который пройдёт 15-16 сентября в Самарканде.