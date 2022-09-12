https://uz.sputniknews.ru/20220912/avtobus-v-moskvu-budet-xodit-ejednevno-28013170.html

Автобус из Ташкента в Москву будет ходить ежедневно

Автобус из Ташкента в Москву будет ходить ежедневно

Изменилось расписание автобусного маршрута Ташкент-Москва

2022-09-12T13:14+0500

2022-09-12T13:14+0500

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общество

ташкент

москва

автобус

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. С 10 сентября изменилось расписание международного автобусного сообщения по маршруту "Ташкент-Москва".Как сообщает Tashtrans.uz, теперь автобус между двумя столицами будет ходить ежедневно.Автобус отправляется с автовокзала "Ташкент" ежедневно в 18:00. Стоимость билетов составляет 1 205 000 сумов.Автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном, временно приостановленное из-за пандемии, возобновилось с 18 июля. На данный момент две страны связывают следующие маршруты: Ташкент-Москва; Ташкент-Казань; Ташкент-Санкт-Петербург; Ташкент-Омск; Ташкент-Новосибирск; Ташкент-Нижний Новгород.Читайте также: В Ташкенте появились еще четыре новых автобусных маршрута

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