https://uz.sputniknews.ru/20220912/avtobus-v-moskvu-budet-xodit-ejednevno-28013170.html
Автобус из Ташкента в Москву будет ходить ежедневно
Автобус из Ташкента в Москву будет ходить ежедневно
Изменилось расписание автобусного маршрута Ташкент-Москва
2022-09-12T13:14+0500
2022-09-12T13:14+0500
2022-09-12T13:25+0500
общество
ташкент
москва
автобус
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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. С 10 сентября изменилось расписание международного автобусного сообщения по маршруту "Ташкент-Москва".Как сообщает Tashtrans.uz, теперь автобус между двумя столицами будет ходить ежедневно.Автобус отправляется с автовокзала "Ташкент" ежедневно в 18:00. Стоимость билетов составляет 1 205 000 сумов.Автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном, временно приостановленное из-за пандемии, возобновилось с 18 июля. На данный момент две страны связывают следующие маршруты: Ташкент-Москва; Ташкент-Казань; Ташкент-Санкт-Петербург; Ташкент-Омск; Ташкент-Новосибирск; Ташкент-Нижний Новгород.Читайте также: В Ташкенте появились еще четыре новых автобусных маршрута
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автобус международный рейс ташкент-москва расписание ежедневно автовокзал "ташкент" как доехать в москву из ташкента автобусные маршруты в россию в какие города можно доехать из ташкента
Автобус из Ташкента в Москву будет ходить ежедневно
13:14 12.09.2022 (обновлено: 13:25 12.09.2022)
Изменилось расписание автобусного маршрута Ташкент-Москва
ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. С 10 сентября изменилось расписание международного автобусного сообщения по маршруту "Ташкент-Москва".
Как сообщает Tashtrans.uz
, теперь автобус между двумя столицами будет ходить ежедневно.
Автобус отправляется с автовокзала "Ташкент" ежедневно в 18:00. Стоимость билетов составляет 1 205 000 сумов.
Автобусное сообщение между Россией и Узбекистаном, временно приостановленное из-за пандемии, возобновилось с 18 июля. На данный момент две страны связывают следующие маршруты: Ташкент-Москва; Ташкент-Казань; Ташкент-Санкт-Петербург; Ташкент-Омск; Ташкент-Новосибирск; Ташкент-Нижний Новгород.