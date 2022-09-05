https://uz.sputniknews.ru/20220905/v-tashkente-poyavilis-esche-chetyre-novyx-avtobusnyx-marshruta-27793180.html

В Ташкенте появились еще четыре новых автобусных маршрута

В Ташкенте появились еще четыре новых автобусных маршрута

Об изменениях в столичном общественном транспорте читайте в материале.

2022-09-05T20:14+0500

2022-09-05T20:14+0500

2022-09-05T20:14+0500

общество

ташкент

автобус

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. С сегодняшнего дня в Ташкенте запустили еще четыре новых автобусных маршрута. Об этом сообщает пресс-служба Тошшаҳартрансхизмат."В целях комплексного развития системы общественного транспорта и повышения уровня использования общественного транспорта населением с 5 сентября в городе Ташкенте заработали четыре новых автобусных маршрута", - заявили в Тошшаҳартрансхизмате.Как сообщает ведомство, в столице появился новый автобусный маршрут №39 "Станция метро 3 – рынок Куйлюк". Автобус ходит в направлении от "Станции метро 3" по улицам Бешарык, Иззат, Муйнак, Фаргона йули до остановки "Рынок Куйлюк" и в обратном направлении через те же остановки. Автобусы курсируют - четыре в будние дни, три по субботам и два по воскресеньям.Второй автобусный маршрут №112 "Транспортная развязка Кипчак – рынок Куйлюк". Движение по маршруту в направлении от остановки "Транспортная развязка Кипчак" до остановки "Рынок Куйлюк" через улицы Давлатабад, Лутфикор, Янги Сергели йули, Кипчак, Ханабад, 5-пер. Илгор, Янгихаёт, Хонарык, Х.Джураев, через ТКАД до остановки "Рынок Куйлюк" и в обратном направлении через те же локации. Автобусы ходят - четыре в будние дни и по субботам, а также три по воскресеньям.Третий новый автобусный маршрут №133 "Махалля Гулзор – транспортная развязка Кипчак". Движение по маршруту осуществляется в направлении от остановки "Махалля Гулзор" до остановки "Транспортная развязка Кипчак" через Ташкентскую кольцевую дорогу 4R21, улицы Кирарик, Чорток, Канора, Давлатабад, Магриб, Биродарлик, Кургонтепа, Кипчак, и в обратном направлении через эти же локации. Автобусы курсируют - пять в будние дни, четыре по субботам и три по воскресеньям.Четвертый автобусный маршрут №137 "Аэропорт-3 Местные авиалинии – ПО Электроаппарат". Автобус курсирует от остановки "Аэропорт-3 Местные авиалинии" до остановки "ПО Электроаппарат" по улицам ТКАД, Кушкурган, 2-пер.Кушкурган, Янги Куйлик, 1-пер.Файзабад, Бешкент, Эски Отчопар, Фаргона йули, и в обратном направлении через эти же локации. Автобусы ходят - четыре в будние дни, три по субботам и два по воскресеньям.Автобусы Isuzu осуществляют движение каждый день с 6:00 до 21:30.Ранее сообщалось о запуске других новых автобусных маршрутов в Ташкенте.Читайте также:Количество самозанятых в Узбекистане вырастет

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