https://uz.sputniknews.ru/20220912/chislo-rossiyskix-turistov-v-uzbekistane-mojno-uvelichit-do-1-mln--ekspert-28023849.html

Число российских туристов в Узбекистане можно увеличить до 1 млн – эксперт

Число российских туристов в Узбекистане можно увеличить до 1 млн – эксперт

Историко-культурные связи двух стран являются основой для динамичного развития международного туризма, считает экономист.

2022-09-12T19:36+0500

2022-09-12T19:36+0500

2022-09-12T19:36+0500

общество

туризм

россия

узбекистан

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Поток туристов из России в Узбекистане активно растет. Если в 2019 году республику посетили 455 тыс. россиян, то по итогам этого года, по прогнозам экспертов, страна примет около 550 тыс. российских туристов.Такой высокий интерес россиян к Узбекистану обусловлен давними историко-культурными связями между странами, считает советник офиса Всемирной туристской организации при Министерстве туризма и культурного наследия Узбекистана, кандидат экономических наук Шухрат Исакулов.Культурное и торговое взаимодействие между странами имеет многовековую историю, напоминает эксперт. К примеру, в своих путевых заметках "Хождение за три моря", датируемых 1470-ми годами, Афанасий Никитин описывает торговлю и культурное взаимодействие Бухарского и Хивинского ханств с народами России.Во время голода в Поволжье Узбекистан принял сотни переселенцев из районов бедствия. В период Великой Отечественной войны республика приютила сотни тысяч детей и подростков, тысячи семей, эвакуированных из западных регионов Советского Союза.В годы войны эвакуировали в Самарканд и Российскую академию художеств со всей коллекцией и сотрудниками. Культурные работники академии жили в медресе в комплексе Регистан и продолжали свою научную деятельность.Активно шел и религиозный обмен. Многие видные последователи ислама из России в течение многих веков получали религиозное образование в Бухаре в Медресе Мири Араб. Продолжая давнюю традицию, представители Духовного управления мусульман Узбекистана за последние годы посетили ряд городов России, а российское духовенство бывало в республике.Сфера туризма в Узбекистане активно развивается. Регистрируются новые неправительственные организации, связанные с туризмом, действуют ассоциации экстремального, медицинского и горного туризма, гидов, отельеров, поваров и другие профильные объединения. Все они помогают осуществлять государственную политику и развивают индустрию туризма.Между тем, поток туристов из России можно увеличить до 1 млн человек в год, т.е. почти вдвое, считает экономист. Для этого необходимо улучшить логистику, сделать авиаперелеты более доступными.По мнению Шухрата Исакулова, для увеличения числа туристов, необходимо сделать несколько важных шагов. В частности, нужно разработать проект дорожной карты по углублению сотрудничества и межкультурного взаимодействия, организовать "поезд дружбы" между Россией и Узбекистаном с презентацией достижений, усилить освещение истории и культуры в СМИ, проводить адаптационные программы среди мигрантов как до отъезда на заработки, так и после возвращения на родину. Важно также разработать туристические программы, ориентированные на различные категории туристов, в первую очередь на детей, подростков, студентов, людей пожилого возраста.Необходимо снизить стоимость авиаперелетов – цена билета в обе стороны не должна превышать $200-250.Узбекистан гарантирует безопасное путешествие для всех туристов, в том числе детских и юношеских групп, поэтому сотрудничество на уровне министерств образования может дать существенный результат, считает он.Читайте также: Видео: медицина, туризм, транспорт — какие проекты Россия реализует в Узбекистане

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