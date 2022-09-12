https://uz.sputniknews.ru/20220912/kakaya-strana-lidiruet-po-chislu-sozdannyx-v-uzbekistane-inostrannyx-kompaniy-28019024.html

Какая страна лидирует по числу созданных в Узбекистане иностранных компаний

Какая страна лидирует по числу созданных в Узбекистане иностранных компаний

В РУз на 1 сентября число предприятий с иностранным капиталом составило 14 706.

2022-09-12T21:33+0500

2022-09-12T21:33+0500

2022-09-12T21:35+0500

экономика

россия

узбекистан

предприятия

компания

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Российский бизнес создал 529 предприятий в Узбекистане в январе-августе 2022 года - это лучший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из обнародованных в понедельник данных госкомитета по статистике республики.По информации статистического ведомства, в тройку лидеров по данному показателю вошли также турецкие инвесторы (225 предприятий за январь-август) и китайские (163).В Узбекистане на 1 сентября количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 14 706 (+12,4% по сравнению с январем-августом 2021 года).В частности, с участием российского бизнеса действует 2 762 предприятия (18,8% от общего числа действующих), турецких инвесторов – 2 071 (14,1%), китайских – 2 044 (13,9%), отмечает ведомство.Россия остается одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана, а инвестиции российских компаний в его экономику составили уже более $10 млрд. РФ сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, торговый оборот между странами в январе-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 32% - до $4,065 млрд.Читайте также:Московская биржа начала торги узбекским сумом

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