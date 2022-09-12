https://uz.sputniknews.ru/20220912/medvedev-segodnyashnie-ultimatumy-kievu--detskaya-razminka-28023202.html

Медведев: сегодняшние ультиматумы Киеву — детская разминка

Медведев: сегодняшние ультиматумы Киеву — детская разминка

О неготовности вести переговоры с РФ, которая "выдвигает ультиматумы", Зеленский заявил CNN.

2022-09-12T20:31+0500

2022-09-12T20:31+0500

2022-09-12T20:31+0500

россия

дмитрий медведев

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ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о нежелании вести переговоры с Россией, сообщив, что пока идет только разминка."Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — подчеркнул Медведев в своем Telegram-канале.О неготовности начать диалог с Россией, которая "выдвигает ультиматумы", Зеленский вчера сказал в интервью CNN.Российско-украинские переговоры стартовали в конце февраля: состоялись два очных совещания в Беларуси, потом консультации продолжились в ежедневном режиме по видеосвязи. В конце марта представители двух государств встретились в Стамбуле. Как затем заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Украина отказывается от собственных предложений и тормозит переговорный процесс. Он отметил, что Москва от контактов не отказывается, но чем дольше Киев затягивает процесс, тем сложнее будет договориться.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также:Уцелевший Бердянск. Невоенные заметки

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